Платить должны все: Netflix объявил войну обмену паролями

Стриминговый сервис Netflix хочет ограничить право пользователей на использование. В частности, речь идет о том, чтобы за просмотр фильмов и сериалов вне дома тоже нужно было платить.

Наряду с инвестициями в южнокорейские сериалы Netflix решило ввести еще одно нововведение. Правда, пользователям платформы он может не понравиться.

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Борьба с обменом паролями

Как говорится в заявлении на сайте компании, теперь в США и более 100 странах будут действовать новые правила по пользованию платформой. Бесплатно передавать пароль и пользоваться Netflix вне дома будет запрещено.

Netflix борется с передачей паролей​ / Фото Pixabay

Делиться своими паролями от аккаунта пользователи могут, но теперь такое право будет платным. Новым пользователям придется платить еще 7,99 доллара в месяц. Письма о новых правилах совместного использования аккаунтом уже получают пользователи в 103 странах, среди которых США, Великобритания, Франция, Германия, Австралия и другие. В письмах говорится, что свободно пользоваться аккаунтами можно только в пределах одной семьи.

Об ограничении совместного использования аккаунтов Netflix сообщал еще в прошлом году. Тогда же сервис начал тестирование разных подходов на отдельных рынках.

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К концу марта количество пользователей Netflix, которые платили за просмотр, составило 232,5 миллиона человек. По данным компании, более 100 миллионов семей предоставили свои данные для входа вне своего дома.

Также в заявлении говорится, что теперь котироваться одной учетной записью где угодно могут только члены одной семьи.