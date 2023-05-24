Платить должны все: Netflix объявил войну обмену паролями
Источник:Netflix
Стриминговый сервис Netflix хочет ограничить право пользователей на использование. В частности, речь идет о том, чтобы за просмотр фильмов и сериалов вне дома тоже нужно было платить.
Наряду с инвестициями в южнокорейские сериалы Netflix решило ввести еще одно нововведение. Правда, пользователям платформы он может не понравиться.
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Борьба с обменом паролями
Как говорится в заявлении на сайте компании, теперь в США и более 100 странах будут действовать новые правила по пользованию платформой. Бесплатно передавать пароль и пользоваться Netflix вне дома будет запрещено.
Netflix борется с передачей паролей / Фото Pixabay
Делиться своими паролями от аккаунта пользователи могут, но теперь такое право будет платным. Новым пользователям придется платить еще 7,99 доллара в месяц. Письма о новых правилах совместного использования аккаунтом уже получают пользователи в 103 странах, среди которых США, Великобритания, Франция, Германия, Австралия и другие. В письмах говорится, что свободно пользоваться аккаунтами можно только в пределах одной семьи.
Об ограничении совместного использования аккаунтов Netflix сообщал еще в прошлом году. Тогда же сервис начал тестирование разных подходов на отдельных рынках.
К концу марта количество пользователей Netflix, которые платили за просмотр, составило 232,5 миллиона человек. По данным компании, более 100 миллионов семей предоставили свои данные для входа вне своего дома.
Также в заявлении говорится, что теперь котироваться одной учетной записью где угодно могут только члены одной семьи.