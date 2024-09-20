Компания Nike уволила генерального директора из-за низкого уровня продаж
Источник:Nike
Американская компания Nike решила сменить гендиректора. Новым руководителем станет Элиотт Гилл, который работал в компании 32 года и занимал должность президента по вопросам потребителей и рынка.
Почему Nike меняет руководителя
Как сообщают в компании, с 14 октября Гилл займет место Джона Донахью, который останется консультантом компании, чтобы обеспечить плавный переход до 31 января 2025 года.
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Донахью возглавил Nike в начале 2020 года, и под его руководством в компании произошли значительные изменения, которые не всегда были успешными.
В частности, Nike начал меньше зависеть от партнерства с крупными розничными сетями, такими как Foot Locker и Macy's, что привело к снижению ее доли рынка.
Очевидно, что пришло время для изменений в руководстве, и Элиотт – это именно тот человек. Я с нетерпением жду успехов Nike и Эллиотта, – прокомментировал свое увольнение Донахью.
В июне компания сообщила о снижении квартальных продаж на 2%, достигнув 12,6 миллиардов долларов. Следующий отчет компании запланирован на 1 октября.