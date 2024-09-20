Компания Nike уволила генерального директора из-за низкого уровня продаж

Американская компания Nike решила сменить гендиректора. Новым руководителем станет Элиотт Гилл, который работал в компании 32 года и занимал должность президента по вопросам потребителей и рынка.

Почему Nike меняет руководителя

Как сообщают в компании, с 14 октября Гилл займет место Джона Донахью, который останется консультантом компании, чтобы обеспечить плавный переход до 31 января 2025 года.

Читайте также ЕС готовит новые санкции: филиалы европейских компаний могут быть наказаны за поддержку России

Донахью возглавил Nike в начале 2020 года, и под его руководством в компании произошли значительные изменения, которые не всегда были успешными.

В частности, Nike начал меньше зависеть от партнерства с крупными розничными сетями, такими как Foot Locker и Macy's, что привело к снижению ее доли рынка.

Очевидно, что пришло время для изменений в руководстве, и Элиотт – это именно тот человек. Я с нетерпением жду успехов Nike и Эллиотта, – прокомментировал свое увольнение Донахью.



Элиот Гилл / Источник: Nike

В июне компания сообщила о снижении квартальных продаж на 2%, достигнув 12,6 миллиардов долларов. Следующий отчет компании запланирован на 1 октября.