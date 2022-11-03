Производитель электромобилей Nio остановил работу двух заводов в Китае: в чем причина

Производитель электрокаров Nio приостановил работу двух своих заводов в Хэфее, что на востоке Китая. Это связано с новыми ограничениями из-за роста количества случаев заболеваний COVID-19 в КНР.

С первыми производственными проблемами Nio начала сталкиваться еще в начале октября, из-за усиленных профилактических мер против пандемии в стране. Впоследствии компания была вынуждена полностью приостановить производство электрокаров.

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Заводы Nio прекратили работу

Остановку работы двух заводов в Хэфее местному изданию 36Kr подтвердил представитель автопроизводителя. Он отметил, что это повлияет на графики производства и поставки электрокаров в ближайшее время.

К слову, акции Nio на фоне ситуации упали на 7,5%, до 75,5 гонконгских долларов за штуку. По данным китайской Ассоциации легковых автомобилей, с января по сентябрь этого года компания занимала 13-е место в рейтинге наиболее продаваемых автопроизводителей в Китае.

Добавим, что последняя вспышка ковида в Хэфее появилась в начале октября, что побудило местные власти в разное время полностью блокировать некоторые части города, в том числе район, где расположены мощности Nio.

Автопроизводитель извинился перед своими клиентами за задержки поставок в октябре, заявив, что его производственная база понесла серьезные убытки из-за COVID-19. Отмечается, что в прошлом месяце Nio выпустила 10 059 автомобилей, что на 7,5% меньше против сентября этого года.

Отметим, что компания страдает от пандемии не впервые – Nio была вынуждена прекратить производство в апреле из-за того, что большинство ее партнеров-поставщиков также останавливали работу по причине COVID-19.