Ночная атака разрушила цеха крупнейшего производителя холодильного оборудования в мире

В ночь на 24 апреля россияне атаковали харьковское предприятие по производству торгового оборудования UBC Group.

Враг атаковал "Шахедами"

Как сообщил президент компании Игорь Гуменный, на территорию завода попали шесть ударных дронов типа "Шахед", два из которых не разорвались. По его словам, часть дронов имела термобарические боевые части, которые вызывают масштабные возгорания, передает 24 Канал.

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Из-за волнообразных атак спасатели не смогли сразу начать тушение пожара. К счастью, в результате удара никто из работников не пострадал.

Масштабы разрушений

Однако предприятие претерпело значительные разрушения – пострадали склады, учебный центр, сервисный и механический цеха, а также помещения для покраски металлических изделий. Полностью сгорел склад с ПВХ.

Последствия атаки на UBC Group / Фото из фейсбука Игоря Гуменного

Справочно. UBC Group производит зонты, тенты, павильоны, барная мебель, элементы световой рекламы, системы для разлива напитков и барные аксессуары. На заводе работает около 550 человек, а общая площадь помещений составляет 75 тысяч квадратных метров.

Гуменный заверил, что компания выполнит все заказы, несмотря на атаку. Часть производства уже перенесли на предприятие в Болгарии.

Заметим, что в ночь на 24 апреля Россия запустила аж 215 воздушных целей по Украине. В частности, российские войска осуществили массированную атаку на Харьков, нанеся семь ракетных ударов.