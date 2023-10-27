"Новая почта" открылась в Латвии: курьерская доставка будет работать по всей стране

"Новая почта" продолжает расширять свой бизнес в Европе. Украинский почтовый сервис открыл первое отделение Латвии.

Латвия стала третьей страной Балтией и восьмой в Европе, где заработало отделение "Новой почты. В открытии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол и первым отправил в Украину поздравительную открытку.

Смотрите также Новая почта установит капсулы безопасности в терминалах прифронтовых регионов

Сколько посылки находятся в пути и какова цена

В отделении клиенты могут отправить и получить документы, посылки и грузы до 100 килограмм. Доставка из Украины в Латвию занимает от 5 суток. Ее стоимость колеблется от 250 до 1200 гривен.

Документы – 250 гривен;

Посылки до 2 килограмм – 400 гривен;

Посылки до 10 килограмм – 600 гривен;

Посылки до 30 килограмм – 1200 гривен;

Грузы от 30 до 100 килограмм – 40 гривен за каждый килограмм.

: Первое отделение "Новой почты" теперь работает ежедневно по адресу: город Рига, Tērbatas iela 30, Centra rajons, Rīga, LV-1011.

Также для клиентов доступна курьерская доставка "Новой почты" по любому адресу по всей Латвии. Вызвать курьера можно через сайт и мобильное приложение. Доставка или забор отправки курьером по адресу – оплачивается дополнительно: +100 гривен для отправок до 30 килограмм или +250 гривен за каждые 100 килограмм.

Работаем вопреки войне

Во время церемонии открытия отделения в Риге вспомнили и трагедию, которая унесла жизни 6 сотрудников "Новой почты". 21 октября Россия ударила ракетой по терминалу почтового сервиса в Харькове.

Мы пережили великую трагедию на прошлой неделе — погибли 6 наших сотрудников от российского ракетного удара в Харькове. Но мы обязаны работать дальше, потому что от нашей работы зависят миллионы людей и в Украине, и за границей. Сегодня мы открываем Nova Post в Латвии, чтобы объединить тех, кого разделила война и границы, чтобы вы могли легко и быстро отправить в Украину часть вашего тепла, заботы и поддержки.

– подчеркнул Александр Лысовец, СEO Nova Post Europe.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол, ставший почетным гостем на открытии, отметил, что, несмотря на российскую агрессию, "украинский бизнес проявляет незаурядную адаптивность, устойчивость и несгибаемость, примером чего является успешный кейс компании "Новая почта".

"Новая почта" установит капсулы безопасности в терминалах прифронтовых регионов.