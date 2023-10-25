Новая почта пересмотрит режим работы в опасных регионах и планирует обустроить в них капсулы безопасности. Это сделают после преступного удара России по терминалу компании в Харьковской области.
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Есть уже определенная статистика прилетов
Соучредитель "Новой почты" Вячеслав Климов рассказал, что изменения будут в режиме работы терминалов "особенно в таких зонах, как Харьков, потому что там уже есть определенная статистика прилетов".
Он также отметил, что компания может сделать нечто похожее на израильские капсулы в жилых домах. Они подойдут для ситуаций, когда нет возможности и времени дойти до хранилища. Такие отделения уже делали в Харькове и Николаевской области.
В отделении в Харькове во дворе стоит железобетонная капсула, которая защищает и работников, и клиентов.
– сказал предприниматель.
Удар по терминалу "Новой почты": последние новости
- Поздним вечером 21 октября российские военные атаковали ракетами Харьковщину. Впоследствии Владимир Зеленский рассказал, что враг попал в терминал "Новой почты". К сожалению, есть жертвы и пострадавшие.
- По имеющимся данным, в результате атаки погибли 6 сотрудников компании, а еще 17 получили ранения. Значительные повреждения получили 7 грузовиков и 2 полуприцепа. По словам спикера ГСЧС, спасатели, медики и другие сотрудники "Новой почты" помогали эвакуировать из здания пострадавших. По его словам, сразу было ясно, что в здании есть много пострадавших и погибших.
- В Офисе генпрокурора сообщили, что, по предварительной информации, враг нанес удар по Харьковщине двумя ракетами С-300, которые запустили с территории Белгородской области. В полиции Харьковской области отметили, что специалисты взрывотехнического управления изъяли обломки этих ракет на территории терминала.