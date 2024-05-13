"Новая почта" вышла на новый рынок: где в Великобритании появились первые отделения

Компания "Новая почта" продолжает расширяться в Европе. В компании сообщили об открытии первых двух отделений в Великобритании.

Первые два отделения в Британии

Таким образом, Великобритания стала 13 европейской страной, в которой компания открыла два новых отделения Nova Post. Срок доставки из Украины составляет от 5 дней.

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Эти отделения появились в Лондоне: одно из которых почтовое (до 30 килограммов), а другое – грузовое (до 1 000 килограммов). Также клиенты могут заказывать доставку посылок до 100 килограммов курьером в Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе.

Как сообщается, стоимость доставки из Украины в Великобританию в отделение будет следующей:

документы до 1 килограмм - 900 гривен;

посылки до 2 килограмм – 950 гривен;

посылки до 10 килограммов – 1 500 гривен;

посылки до 30 килограммов – 2 500 гривен.

Что известно о "Новой Почте"

Новая почта сейчас насчитывает в Европе более 35 000 точек сервиса по отправке и получению посылок, из которых 90 – собственные отделения Nova Post. Согласно данным компании, за год работы в Европе было доставлено 1,3 миллиона посылок.

Сеть отделений и почтоматов "Новой почты" в Украине составляет 27 050 единиц. А выручка выросла до 36,5 миллиарда гривен. В то время как прибыль выросла почти вдвое – до 4 миллиардов гривен, о чем свидетельствуют данные YouControl.

В ближайшее время в компании планируют предоставить возможность отправлять и получать посылки через сеть почтоматов партнера InPost.