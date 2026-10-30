Прибыль "Новой почты" в этом году выросла до 2 миллиардов гривен: какова ситуация с убытками

За девять месяцев 2026 года "Новая почта" существенно увеличила выручку и чистую прибыль по сравнению с прошлым годом. В то же время третий квартал оказался убыточным на фоне усиления российских обстрелов, хотя компания продолжала расширять сеть и инвестировать в логистику.

Как изменились доходы и прибыль "Новой почты"

"Новая почта", входящая в группу NOVA, за январь – сентябрь 2026 года получила 2,63 миллиарда гривен чистой прибыли. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, как следует из финансового отчета.

В то же время доход компании вырос на 32,5% – до 50,26 миллиарда гривен. Однако в июле – сентябре компания зафиксировала чистый убыток в размере 80,27 миллиона гривен, тогда как за аналогичный период прошлого года получила 348,45 миллиона прибыли.

Выручка за третий квартал выросла на 33,8% – до 17,77 миллиарда гривен. Другие финансовые показатели также демонстрируют неоднозначную динамику:

Валовая прибыль за девять месяцев увеличилась на 13,6% – до 8,8 миллиарда гривен. Операционная прибыль за этот период сократилась на 10,6% – до 3,1 миллиарда гривен. В третьем квартале валовая прибыль выросла на 6,3% – до 2,76 миллиарда гривен. Операционная прибыль за июль–сентябрь сократилась на 37,7% – до 711,37 млн гривен.

В отчете также отмечается, что собственный капитал "Новой почты" на 30 сентября составил 11,76 миллиарда гривен против 13,36 миллиардов в начале года.

Куда компания направила средства

Капитальные инвестиции группы NOVA в Украине за январь – сентябрь 2026 года превысили 2,9 миллиарда. Большую часть средств направили на развитие логистики и инфраструктуры. В частности, инвестиции распределили следующим образом:

1,2 миллиарда гривен – на расширение и поддержку логистических мощностей;

680 миллионов гривен – на развитие сети отделений и почтоматов;

531 миллион гривен – на обновление транспортного парка и БДФ-контейнеров.

Для сравнения: за весь 2025 год капитальные инвестиции группы NOVA в Украине превысили 4 миллиарда гривен.

Несмотря на постоянные обстрелы и атаки на логистическую инфраструктуру, компания продолжает работать над тем, чтобы сохранять высокую скорость доставки и обеспечивать бесперебойность обслуживания клиентов по всей Украине,

– сообщила "Новая почта" в отчете.

Также отмечается, что за девять месяцев 2026 года компания перевезла более 37 тысяч тонн гуманитарных грузов. На социальные и благотворительные инициативы за этот период было направлено почти 1,3 миллиарда гривен.

Кто является владельцем компании "Новая почта"

Напомним, что конечными бенефициарными владельцами компании "Новая почта" являются Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк. Именно эти предприниматели в 2001 году основали службу экспресс-доставки, которая впоследствии стала одним из ведущих игроков украинского логистического рынка.

Компания также развивает международное направление. По информации официального сайта Nova Post, ее представительства работают в странах Европы, а сеть обслуживания охватывает международные маршруты между Украиной и европейскими государствами.