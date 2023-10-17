Еще одна услуга "Новой почты": компания запустит доставку между странами Европы
Источник:Forbes
Украинская компания "Новая почта" продолжает развиваться. В частности, стало известно, что там планируют запустить услугу доставки между странами Европы.
Новая почта планирует протестировать услуги доставки между странами Европейского Союза в 2024 году. Об этом рассказал совладелец компании Владимир Поперешнюк.
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Сервис может заработать уже в 2025 году
По словам совладельца, полноценно услуга доставки между странами ЕС от Новой почты может заработать в 2025 году.
Эта услуга уже началась в некоторых странах, где открылись отделения "Новой почты".
По словам Поперешнюка, для реализации доставки между странами ЕС "Новая почта" использует два самолета АН-26 собственной авиакомпании Supernova Airlines. Кроме этого компания планирует взять в лизинг дальнемагистральный самолет, который позволит доставлять отправление в Европу и США.
"Новая почта" заработала в Словакии
- Украинская компания "Новая почта" 8 октября объявила о начале работы в Словакии. Речь идет о запуске физического отделения и услугах курьерской доставки.
- Компания сообщила, что уже инвестировала в рынок Словакии более 100 тысяч евро, а также преследует цель продолжать развиваться на этом рынке.
- Первое отделение "Новой почты" открыли в столице Словакии – Братиславе. Клиенты могут получать и отправлять свои посылки до 100 килограммов.