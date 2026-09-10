Киевские ТРЦ изменили правила: кто теперь будет работать в условиях "желтой" тревоги

Воздушные тревоги все сильнее сказываются на работе торговых центров, магазинов и заведений, расположенных в них. Теперь для части киевского бизнеса будет действовать новый подход, который будет зависеть от уровня воздушной угрозы.

Как будет работать бизнес при желтом уровне воздушной тревоги

С 10 сентября 2026 года ряд киевских торговых центров – DREAM, RETROVILLE, RIVER MALL и Victoria Gardens – переходит на работу в соответствии с уровнями тревоги, пишет 24 Канал.

При желтом уровне они будут продолжать работать, а при красном – полностью прекратят работу и отправят людей в укрытия. Новые правила вводятся в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 4 сентября 2026 года № 1092 об оптимизации защиты населения от средств воздушного нападения.

Важный момент касается магазинов и других заведений внутри ТРЦ. Сам торговый центр не обязан автоматически открывать все торговые точки:

каждый магазин или заведение самостоятельно определяет, работать ли во время "желтого" уровня;

работают только те арендаторы, которые добровольно согласились оставаться открытыми;

продавец или заведение может прекратить работу, если считает пребывание людей опасным;

информацию о точках, которые не будут работать, ТРЦ публикуют в соцсетях и на своих сайтах.

В RETROVILLE в вечернее время действует особый порядок. Если воздушная тревога продолжается или начинается после 21:00, там будут работать только гипермаркет NOVUS и кассовая зона. Сам торговый центр откроется уже на следующий день.

Не все ТРЦ переходят на новую систему

При этом новый подход распространяется не на все киевские торговые центры.

Например, ЦУМ пока не переходит на работу в зависимости от цвета или уровня угрозы. В ответ на запрос "РБК-Украина" там отметили, что универмаг, как и раньше, закрывается во время воздушных тревог независимо от типа угрозы.

Все посетители и сотрудники направляются в ближайшее укрытие на станции метро "Театральная" или "Крещатик",

– говорится в ответе ЦУМа.

Свой режим работы сохраняет и Ocean Plaza. Там подчеркнули, что уровень или цвет опасности не имеют значения, поскольку безопасность посетителей и сотрудников остается приоритетом.

В то же время во время воздушной тревоги продолжает работать -1 этаж Ocean Plaza, где оборудовано безопасное пространство, которое можно использовать в качестве укрытия.

Новая система угроз: что означают "желтая" и "красная" тревоги

Недавно Кабинет министров Украины постановлением ввел дифференцированную систему воздушных тревог. Теперь их делят на два уровня опасности:

Красный уровень объявляется в случае ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой угрозы; Желтый уровень устанавливается в случае угрозы со стороны дронов.

Где искать укрытие

В разных торговых центрах предусмотрены различные варианты укрытий.

В DREAM посетителей во время опасности направляют в укрытия на станциях метро "Минская", "Оболонь" и "Героев Днепра".

В RIVER MALL оборудовано временное укрытие на -2 уровне подземной парковки. Путь к нему обозначен специальными навигационными стрелками.

Дополнительную информацию о местах укрытия можно найти в приложении "Киев Цифровой" или на специальных картах внутри торговых центров.

К слову, McDonald's также принял решение о работе во время тревог. В компании решили не менять действующий порядок.

В McDonald's подчеркнули, что безопасность сотрудников и клиентов остается приоритетом и ключевым условием работы ресторанов.