NovaPay готовится к запуску программы кредитований: кому она будет доступна

NovaPay расширяет свой спектр услуг. Теперь этот сервис сможет осуществлять кредитование малого и среднего бизнеса.

Кому доступна эта услуга

Кредитование от NovaPay будет доступно ФОПам. Как сообщили в руководстве сервиса, идея в том, чтобы помочь предпринимателям, которые являются резидентами Украины.

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Игорь Приходько Финансовый директор NovaPay Программа кредитования от NovaPay для ФОПов, сотрудничающих с группой компаний, делится на два типа кредитов: краткосрочный и долгосрочный.

Приходько отмечает, что в зависимости от типа кредита и будут определяться условия кредитования. Максимальная сумма на которую может рассчитывать предприниматель – 1 миллион гривен.

Какое кредитование доступно предпринимателям

По словам Приходько, краткосрочным считается кредит до 3 месяцев. Его сумма может колебаться в диапазоне от 50 000 до 500 000 гривен. Базовая ставка краткосрочного кредита достигает 30% годовых. При этом, его возвращение должно происходить в конце кредитования.

А долгосрочным считается кредитование на срок от 2 лет. При этом оно может быть в диапазоне от 100 000 до 1 000 000 гривен. В таком типе кредита базовая ставка такая же – 30% годовых, однако возвращается она ежемесячно аннуитетными платежами.

Справка: Аннуитетными называют ежемесячные платежи на протяжении всего времени кредитования.