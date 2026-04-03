В сети заявили, что "Новая почта" продает посылки украинцев: компания отреагировала на заявления
- "Новая почта" опровергла слухи о продаже утерянных или невостребованных посылок.
- Компания предостерегает от мошенников, которые обещают "сюрприз-боксы" с ценными товарами, но на самом деле присылают ненужные вещи.
В социальных сетях и мессендерах распространяется дезинформация о "Новой почте". Авторы сообщений рассказывают, что компания якобы распродает утерянные или невостребованные посылки.
Распродает ли "Новая почта" посылки украинцев?
Однако "Новая почта" опровергла подобные "новости" в своих социальных сетях.
Читайте также Выбросят все: что категорически нельзя отправлять "Новой почтой"
Отмечается, что компания не продает отправленные посылки своих клиентов. Однако есть случаи, когда вещи утилизируют в соответствии с внутренними процедурами компании. Это происходит по истечению срока хранения, в случае:
- если он не был продлен получателем;
- когда от посылки отказались.
Мошенники обещают "сюрприз-боксы" с техникой или ценными вещами, а в результате люди получают случайные ненужные товары,
– говорится в заметке.
Кроме того, фиксируются случаи, когда аферисты указывают реальные компании как "отправителей". Таким образом, пытаются ввести человека в заблуждение.
Украинцев в частности призвали:
- не доверять таким предложениям;
- не переходить по подозрительным ссылкам;
- не осуществлять оплату неизвестным продавцам.
Важно! Вся официальная информация об услугах и активности почты публикуется только на сайте компании, мобильном приложении и социальных сетях.
В то же время срок хранения посылок начинается со следующего дня после поступления ее в отделение получателя. Об этом напомнили в Новой почте.
- Для большинства типов отправлений бесплатное хранение составляет 7 дней.
- Исключение – паллеты – в этом случае хранения составляет 3 дня.
Услуга предоставляется автоматически: заказывать дополнительно не нужно,
– заверили в компании.
Обратите внимание! После 30 дней хранения на отделении отправление считается невостребованным. То есть компания имеет право утилизировать вещи.
Какие есть еще новости о "Новой почте"?
- Вскоре украинцы будут праздновать Пасху. В связи с этим у многих людей будут выходные или сокращенные рабочие дни. И здесь "Новая почта" не стала исключением.
- 11 и 13 апреля (в субботу и понедельник) отделения будут работать по обычному графику. Однако в воскресенье – 12 числа – компания будет иметь сокращенный график. Таким образом, часы работы "Новой почты" на Пасху с 10 до 18 часов.