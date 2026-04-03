В сети заявили, что "Новая почта" продает посылки украинцев: компания отреагировала на заявления

В социальных сетях и мессендерах распространяется дезинформация о "Новой почте". Авторы сообщений рассказывают, что компания якобы распродает утерянные или невостребованные посылки.

Однако "Новая почта" опровергла подобные "новости" в своих социальных сетях.

Отмечается, что компания не продает отправленные посылки своих клиентов. Однако есть случаи, когда вещи утилизируют в соответствии с внутренними процедурами компании. Это происходит по истечению срока хранения, в случае:

если он не был продлен получателем;

когда от посылки отказались.

Мошенники обещают "сюрприз-боксы" с техникой или ценными вещами, а в результате люди получают случайные ненужные товары,

– говорится в заметке.

Кроме того, фиксируются случаи, когда аферисты указывают реальные компании как "отправителей". Таким образом, пытаются ввести человека в заблуждение.

Украинцев в частности призвали:

не доверять таким предложениям;

не переходить по подозрительным ссылкам;

не осуществлять оплату неизвестным продавцам.

Важно! Вся официальная информация об услугах и активности почты публикуется только на сайте компании, мобильном приложении и социальных сетях.

В то же время срок хранения посылок начинается со следующего дня после поступления ее в отделение получателя. Об этом напомнили в Новой почте.

Для большинства типов отправлений бесплатное хранение составляет 7 дней. Исключение – паллеты – в этом случае хранения составляет 3 дня.

Услуга предоставляется автоматически: заказывать дополнительно не нужно,

– заверили в компании.

Обратите внимание! После 30 дней хранения на отделении отправление считается невостребованным. То есть компания имеет право утилизировать вещи.

