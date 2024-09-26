Как предпринимателям адаптироваться к новым налогам

Недавно власти объявили, что собираются поднять налоги для украинских бизнесменов. Однако финансисты имеют несколько советов, которые облегчат предпринимателям работу.

Налоги для бизнеса

Эксперт и спикер по вопросам корпоративных и персональных финансов Елена Шепель рассказала, что уже в октябре новые налоги могут принять. Предварительно в 2028 году это позволит собрать в государственный бюджет 58 миллиардов гривен, а в 2025 году - 137 миллиардов гривен.

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Обратите внимание! Власти хотят поднять военный сбор для всех граждан до 5%.

Планируется ввести новый военный сбор для плательщиков единого налога третьей группы, который составит 1% от дохода. Сейчас эти налогоплательщики платят единый налог по ставке 5%. После введения нового сбора их общие налоговые обязательства соответственно возрастут.

Для плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп военный сбор сейчас установлен в размере 10% от минимальной заработной платы ежемесячно. До конца этого года общая налоговая нагрузка для этих групп достигнет 710 гривен, а по прогнозам, в 2025 году оно возрастет до 800 гривен.

Елена Шепель дала три совета для предпринимателей: