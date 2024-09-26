Податки для бізнесу

Експертка та спікерка з питань корпоративних та персональних фінансів Єлєна Шепель розповіла, що вже в жовтні нові податки можуть прийняти. Попередньо у 2028 році це дозволить зібрати до державного бюджету 58 мільярдів гривень, а в 2025 році — 137 мільярдів гривень.

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Зверніть увагу! Влада хоче підняти військовий збір для усіх громадян до 5%.

Планується запровадити новий військовий збір для платників єдиного податку третьої групи, який становитиме 1% від доходу. Наразі ці платники податків сплачують єдиний податок за ставкою 5%. Після запровадження нового збору їхні загальні податкові зобов'язання відповідно зростуть.

Для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп військовий збір наразі встановлений у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати щомісяця. До кінця цього року загальне податкове навантаження для цих груп сягне 710 гривень, а за прогнозами, у 2025 році воно зросте до 800 гривень.

Єлєна Шепель дала три поради для підприємців: