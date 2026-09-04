Бизнесу дали три месяца на обустройство укрытий: кого заставят закрываться во время тревог

Правительство меняет правила работы предприятий и учреждений во время воздушных тревог. Бизнес сможет продолжать работу во время атак дронов, однако только при определенных условиях.

Какие правила работы во время воздушных тревог вводит правительство

Правительство уже ввело новую систему классификации воздушных тревог по уровню опасности, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Предусмотрено два уровня:

желтый – атака дронов;

красный – повышенная угроза ракетного или комбинированного удара.

При желтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу. Однако для этого предприятия и учреждения должны строго соблюдать требования безопасности.

В частности, должен быть обеспечен доступ посетителей и персонала к укрытиям. Там, где укрытий или безопасных зон пока нет, правительство дает три месяца на решение этого вопроса.

Отдельно предусмотрена маркировка объектов. Все учреждения и предприятия должны быть промаркированы так, чтобы люди могли понять, есть ли там укрытие или безопасное пространство.

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Что будет означать красный уровень тревоги

В случае ракетной или комбинированной угрозы правила станут значительно более жесткими. Красный уровень будет означать:

остановку работы предприятий и учреждений;

обязательный переход людей в укрытия;

соблюдение требований безопасности во время воздушной тревоги.

В правительстве объясняют изменения необходимостью одновременно учитывать безопасность людей и потребности экономики.

Экономика должна работать, налоги поступать в бюджет, а люди получать зарплаты. Именно поэтому при желтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу при условии строгого соблюдения требований безопасности,

– пояснил Корецкий.

В то же время правительство подчеркивает, что экономическая деятельность не должна осуществляться в ущерб безопасности работников и посетителей.

Также в рамках введения новых правил в Киеве сократят комендантский час. Соответствующие изменения должны сделать передвижение по городу более предсказуемым даже в условиях воздушной угрозы. В частности, во время желтого уровня угрозы будет полностью работать Сирецко-Печерская линия метро.

Отдельно наземный транспорт будет дублировать маршрут метро между станциями "Лесная" и "Днепр".