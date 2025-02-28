Переходного этапа больше не будет: в Украине с 1 марта будут выдавать новые чеки
С 1 марта 2025 года вступят в силу новые требования к форме и содержанию фискальных чеков. Бизнес неоднократно обращался с просьбой продлить переходный период, однако Минфин подтвердил: отсрочки больше не будет.
В Украине будут выдавать новые чеки
Об этом сообщило Министерство финансов Украины 28 февраля, информирует 24 Канал. Так, согласно новым правилам, в фискальных чеках обязательно должен быть указан уникальный идентификатор электронной марки акцизного налога или ее серийный номер.
Смотрите также ФЛП ждут жесткие штрафы в марте 2025 года
Важно. Чеки старого формата не будут считаться расчетными документами. Использование старых форм чеков будет приравниваться к нарушению законодательства.
Был ли переходный период
Изначально обновленные требования должны были вступить в силу с 1 января 2025 года, но Министерство финансов по просьбе предпринимателей согласилось отложить внедрение до 1 марта.
Теперь отсрочек больше не будет, и бизнесу стоит позаботиться о соответствии новым нормам заранее.