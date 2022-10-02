Новый год с "боярышником": импорт иностранного алкоголя в Россию упал на 60 – 100%

В ряде российских торговых сетей импорт алкогольных напитков в результате введенных санкций упал на 60 – 100%. Наиболее дефицитными стали шампанское, виски, коньяк и пиво иностранных производителей.

Если сравнивать с прошлым годом, то в июне – августе 2022 года ассортимент импортного алкоголя в российских магазинах сократился на 40 – 95%. Об этом пишут российские СМИ, передает Бизнес 24.

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Цены растут, а выбор сокращается

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 3 месяца ассортимент алкоголя в российских точках продаж может сократиться еще на 40 – 50%. По данным Ассоциации розничной торговли, в ряде торговых сетей России импорт спиртного уже упал на 60 – 100%, в зависимости от вида напитков, в частности:

полностью прекратились поставки игристых вин из региона Шампань;

на 70% упал импорт виски;

ассортимент французского коньяка и импортного пива сократился на 60%.

При этом закупочные цены на заграничный алкоголь в России с февраля этого года выросли на 27 – 40%, а на отдельные виды иностранного спиртного – на все 70%.

Добавим, что в результате полномасштабного вторжения России в Украину и введения международных санкций, импорт крепких алкогольных напитков в страну-агрессора по итогам первого полугодия 2022 года упал на 35% – до 32,65 миллиона литров.

Так, Соединенные Штаты Америки полностью запретили экспортировать спиртное в Россию, а Европейский Союз ограничил поставки элитного алкоголя, дороже чем 300 евро за бутылку. Некоторые компании самостоятельно остановили импорт алкогольной продукции в страну-агрессора или полностью ушли с рынка России.

Напомним, что о сокращении деятельности в России в конце июня объявили, в частности, Diageo (Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), а Beam Suntory (Jim Beam) и Edrington (Macallan) заявили о продаже российского бизнеса местному руководству.