Подразделение известной компании из Китая готовит новый проект в США: что об этом известно

Одна из самых крупных компаний в Китае готовится выйти на фондовый рынок США. Речь идет о корпорации Alibaba. Аналитики также прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Международное подразделение Alibaba готовится к выходу на биржу в США. Пока не указывают размер первичного размещения акций на рынке.

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Подразделение китайской компании готовится выйти на биржу в США

Согласно последним данным, в публичный сектор перейдет международное подразделение в сфере онлайн-торговли Alibaba Group, включающее AliExpress и Lazada. Аналитики считают, что приблизительная его оценка составляет от 29 до 39 миллиардов долларов.

Добавляют, что выход на фондовую биржу находится на стадии обсуждения. В частности компания ведет переговоры с несколькими банками, которые могут помочь провести все необходимые процессы, связанные с размещением акций на бирже в 2024 году.

Выход на американскую биржу поможет международному подразделению Alibaba привлекать деньги от инвесторов на глобальном уровне. Дело в том, что в последнее время многие опасаются вкладывать средства непосредственно в Китай. Издание Bloomberg обратилось с запросом о выходе на биржу в компанию. В Alibaba заявили, что план по IPO пока отсутствует.

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На момент создания этого материала, акции компании Alibaba торгуются на рынке по цене на уровне почти 83 долларов США. Рыночная капитализация компании составляет 214,7 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance.

Напомним, что китайский бизнесмен и миллиардер Джек Ма получил работу преподавателя в колледж и под эгидой Токийского университета. Он появился на публике едва ли не впервые с 2020 года. Все из-за него критику властей Китая. Джек Ма является одним из основателей компании Alibaba.