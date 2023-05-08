Підрозділ відомої компанії з Китаю готує новий проєкт у США: що про це відомо

Одна з найбільших компаній у Китаї готується вийти на фондовий ринок США. Йдеться про корпорацію Alibaba. Аналітики також прокоментували поточну ситуацію.

Міжнародний підрозділ Alibaba готується до виходу на біржу у США. Наразі не вказують розмір первинного розміщення акцій на ринку.

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Підрозділ китайської компанії готується вийти на біржу у США

Згідно з останніми даними, у публічний сектор перейде міжнародний підрозділ у сфері онлайн-торгівлі Alibaba Group, який включає AliExpress та Lazada. Аналітики вважають, що приблизна його оцінка становить від 29 до 39 мільярдів доларів.

Додають, що вихід на фондову біржу наразі перебуває на стадії обговорення. Зокрема, компанія веде переговори з кількома банками, які можуть допомогти провести усі необхідні процеси, пов'язані з розміщенням акцій на біржі у 2024 році.

Вихід на американську біржу допоможе міжнародному підрозділу Alibaba залучати гроші від інвесторів на глобальному рівні. Річ у тому, що останнім часом багато хто остерігається вкладати кошти безпосередньо у Китай. Видання Bloomberg звернулося із запитом про вихід на біржу до компанії. В Alibaba заявили, що план щодо IPO наразі відсутній.

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На момент створення цього матеріалу, акції компанії Alibaba торгуються на ринку за ціною на рівні майже 83 доларів США. Ринкова капіталізація компанії становить 214,7 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.

Нагадаємо, що китайський бізнесмен та мільярдер Джек Ма отримав роботу викладача в коледжі під егідою Токійського університету. Він з'явився на публіці чи не вперше з 2020 року. Усе через його критику влади Китаю. Джек Ма є одним із засновників компанії Alibaba.