Можно не знать языка – Германия бросилась трудоустраивать украинцев

Десятки тысяч украинских граждан оказались в Германии из-за вынужденной эмиграции в результате нападения российских оккупантов. Местные власти хотят интегрировать их в жизнь общества как можно скорее.

Ускоренное трудоустройство украинцев

В Германии хотят ускорить интеграцию украинцев в общественную жизнь. В частности, Ассоциация городов и муниципалитетов Германии предлагает разрешить нашим гражданам устраиваться на работу без знания немецкого языка.

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Генеральный директор организации Андре Бергеґґер убежден, что местная власть должна быть более гибкой в этом вопросе, а бюрократизм только создает барьеры в процессе.

Мы все еще слишком забюрократизированы и негибкие, когда речь идет об интеграции рынка труда. Должна быть возможность устроиться на работу без предварительного прохождения языковых и интеграционных курсов,

– заявил он.

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По мнению Бергеггеггера, было бы целесообразнее предлагать сочетать изучение языка и работу. Интеграционных курсов не так много, а беженцы из Украины продолжают прибывать.

Из-за войны за границей находятся около 5 миллионов украинцев.

Чиновник также не верит, что в ближайшем будущем украинцы будут возвращаться на родину. Поэтому, нужно улучшать интеграционные процессы, чтобы впоследствии не бороться с целым рядом проблем.