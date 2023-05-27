Вот во что нужно инвестировать: доход производителя микросхем превысил все возможные прогнозы

Компания Nvidia едва успевает считать прибыль. Причина – безумный спрос на чипы для разработки искусственного интеллекта.

Компания Nvidia, занимающаяся производством чипов, видеокарт и других комплектующих к компьютерам, переживает стремительный рост. Причина – гонка искусственных интеллектов, которую начали мировые гиганты.

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Прыжок прибыли и капитализации Nvidia

Как сообщили в Nvidia, всего за второй квартал 2023 года компания заработает 11 миллиардов долларов. Это больше чем на 50% больше, чем ожидали аналитики. Причина – безумный спрос на чипы компании, которые используют для приложений искусственного интеллекта.

ИИ превратил Nvidia в мирового гегемона / Фото Pexels

Объявление этой новости повлекло один из самых больших скачков капитализации в истории – акции Nvidia выросли аж на 24%, а что увеличило оценку компании на 184 миллиарда долларов. Сейчас она составляет 939 миллиардов и скоро может перевалить за триллион. Intel Corp., долго являвшийся крупнейшим производителем микросхем, остался далеко позади: сейчас его оценивают всего в 114 миллиардов долларов.

Напомним, ранее Nvidia представила искусственный интеллект, который может генерировать видео по текстовому описанию. Его основой стала нейросеть Stable Diffusion.

Сгенерированное видео имеет разрешение 1280x2048 пикселей, частота – 24 кадра в секунду. ИИ способен учитывать 4,1 миллиарда параметров.