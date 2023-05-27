Компанія Nvidia, яка займається виробництвом чипів, відеокарт та інших комплектуючих до комп'ютерів, переживає стрімке зростання. Причина – гонка штучних інтелектів, яку розпочали світові гіганти.

Цікаво Найвідоміші люксові бренди світу за день втратили 30 мільярдів доларів

Стрибок прибутку та капіталізації Nvidia

Як повідомили у Nvidia, лише за другий квартал 2023 року компанія заробить 11 мільярдів доларів. Це на понад 50% більше, аніж очікували аналітики. Причина – шалений попит на чипи компанії, які використовують для додатків штучного інтелекту.

ШІ перетворив Nvidia на світового гегемона / Фото Pexels

Оголошення цією новини спричинило один з найбільших стрибків капіталізації в історії – акції Nvidia виросли аж на 24%, а що збільшило оцінку компанії на 184 мільярди доларів. Зараз вона становить 939 мільярдів та незабаром може перевалити за трильйон. Intel Corp., який довго був найбільшим виробником мікросхем, залишився далеко позаду: зараз його оцінюють лише у 114 мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше Nvidia представила штучний інтелект, який може генерувати відео за текстовим описом. Його основою стала нейромережа Stable Diffusion.

Згенероване відео має роздільну здатність 1280x2048 пікселів, частота – 24 кадри на секунду. ШІ здатний враховувати 4,1 мільярда параметрів.