Nvidia побила рекорд Уолл-стрит: за день капитализация прыгнула на 244 миллиарда – причина

Компания Nvidia продолжает бить все свои рекорды. На этот раз ей удалось установить невероятный показатель скачка рыночной капитализации.

Безумный рекорд от Nvidia

Недавно компания Nvidia опубликовала свой финансовый отчет. Его положительные данные так повлияли на инвесторов, что они бросились покупать ее акции. В результате только за день капитализация Nvidia прыгнула аж на 277 миллиардов долларов.

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Этот рост стал рекордным в истории Уолл-стрит. Сейчас одна акция Nvidia стоит аж 785 долларов, а общая рыночная капитализация компания достигла фантастических 1,96 триллиона долларов.

Чем спровоцирован такой спрос? Дело в том, что квартальный отчет компании превзошел все возможные ожидания. Спрос на чипы для искусственного интеллекта настолько вырос, что темп компании опережает даже самые смелые прогнозы аналитиков.

Еще недавно рекорд принадлежал Meta Platforms – 2 февраля капитализация компании Цукерберга выросла на 196 миллиардов долларов.

С начала 2024 года цена акций Nvidia выросли аж на 58%. Это в целом четвертая часть прироста S&P 500 с начала года. Другие производители микрочипов также продемонстрировали рост, но не такой стремительный.

Перспективы Nvidia важны не только для акционеров, но и владельцев индексных фондов, ведь они широко представлены на пенсионных накопительных счетах.