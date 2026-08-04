"Киевстар" начинает новый этап модернизации: что изменится для абонентов с 4 августа

Украинский мобильный оператор "Киевстар" в августе 2026 года продолжит модернизацию сети. Устаревшую технологию 3G будут отключать в пользу современной 4G.

Где проводится модернизация сетей

С 4 августа изменения коснутся абонентов в определенных населенных пунктах пяти регионов Украины, сообщили в компании.

В список вошли:

Винницкая область

Гайсинский;

Жмеринский;

Тульчинский;

Хмельницкий районы;

а также город Козятин.

Донецкая область

Краматорск;

Покровск;

Славянск;

Бахмутский;

Волновахский;

Константиновский;

Краматорский;

и Покровский районы.

Запорожская область

Васильевский;

Запорожский;

Пологовский районы;

и город Запорожье.

Харьковская область

Богодуховский;

Изюмский;

Купянский;

Берестинский;

Лозовский;

и Чугуевский районы;

а также Изюм и Лозовая.

Херсонская область

Херсон;

Бериславский;

и Херсонский районы.

В этих регионах "Киевстар" отключит технологию 3G, а освободившиеся частоты этого диапазона перераспределит в пользу 4G. Отключение будет проводиться постепенно.

"Мы выводим из эксплуатации устаревшие технологии, в частности 3G, что соответствует международной практике, которую реализуют ведущие операторы связи",

– отметили в компании.

Модернизация позволит улучшить скорость и качество мобильного интернета для пользователей "Киевстара".

Что нужно сделать абонентам

В компании советуют абонентам заранее проверить, готов ли их телефон к работе в сети 4G. Это позволит и в дальнейшем беспрепятственно пользоваться мобильным интернетом после постепенного отключения 3G.

Для этого следует убедиться, что:

смартфон поддерживает технологию 4G (LTE);

SIM-карта совместима с 4G (если нет, ее можно бесплатно заменить на USIM в магазине "Киевстар", сохранив номер телефона);

в настройках телефона включен режим 4G (LTE) или автоматический выбор сети.

Кроме того, оператор рекомендует активировать технологию VoLTE, которая позволяет совершать голосовые звонки через 4G.

Чтобы пользоваться голосовыми звонками со стабильным качеством, проверьте настройки смартфона, включите автоматический выбор сети (2G/3G/4G или 5G) и услугу VoLTE,

– отметили в "Киевстаре".

Напомним, недавно "Киевстар" также развернул тестовые зоны сети 5G в некоторых местах Киева. В частности, она работает вблизи Софийской площади, Золотых ворот, Национальной оперы Украины и в парке имени Тараса Шевченко.