Де оновлюють мережі

З 4 серпня зміни торкнуться абонентів у певних населених пунктах п'яти регіонів України, розповіли у компанії.

До списку потрапили:

Вінницька область

Гайсинський;

Жмеринський;

Тульчинський;

Хмільницький райони;

а також місто Козятин.

Донецька область

Краматорськ;

Покровськ;

Слов’янськ;

Бахмутський;

Волноваський;

Костянтинівський;

Краматорський;

та Покровський райони.

Запорізька область

Василівський;

Запорізький;

Пологівський райони;

та місто Запоріжжя.

Харківська область

Богодухівський;

Ізюмський;

Куп’янський;

Берестинський;

Лозівський;

та Чугуївський райони;

а також Ізюм і Лозова.

Херсонська область

Херсон;

Бериславський;

і Херсонський райони.

У цих регіонах Київстар відключить технологію 3G, а вивільнені частоти її діапазону перерозподілить на користь 4G. Проводитимуть відключення поступово.

Ми виводимо з експлуатації застарілі технології, зокрема 3G, що відповідає міжнародній практиці, яку реалізують провідні оператори зв’язку,

– зауважили у компанії.

Модернізація дозволить покращити швидкість та якість мобільного інтернету для користувачів Київстару.

Що потрібно зробити абонентам

У компанії радять абонентам заздалегідь перевірити, чи готовий їхній телефон до роботи в мережі 4G. Це дозволить і надалі безперешкодно користуватися мобільним інтернетом після поступового відключення 3G.

Для цього варто переконатися, що:

смартфон підтримує технологію 4G (LTE);

SIM-картка сумісна з 4G (якщо ні, її можна безкоштовно замінити на USIM у магазині Київстар, зберігши номер телефону);

у налаштуваннях телефону увімкнений режим 4G (LTE) або автоматичний вибір мережі.

Крім того, оператор рекомендує активувати технологію VoLTE, яка дає змогу здійснювати голосові виклики через 4G.

Щоб користуватися голосовими дзвінками зі стабільною якістю, перевірте налаштування смартфона, увімкніть автоматичний вибір мережі (2G/3G/4G або 5G) та послугу VoLTE,

– зазначили в Київстарі.

Нагадаємо, нещодавно Київстар розгорнув також тестові зони мережі 5G у деяких місцях Києва. Зокрема, вона працює поблизу Софійської площі, Золотих воріт, Національної опери України та в парку імені Тараса Шевченка.