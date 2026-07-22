Де шукати сигнал 5G у столиці?

Столиця стала четвертим українським містом, де стартувала пілотна експлуатація зв'язку п'ятого покоління. Головною особливістю запуску в Києві є його масштабність.

Компанія Vodafone забезпечила присутність технології в усіх десяти адміністративних районах: від Голосіївського до Шевченківського. Це найбільше географічне покриття в межах поточного 5G-проєкту.



5G від Vodafone у Києві / Зображення Vodafone

Водночас оператор lifecell зосередив увагу на найбільш відвідуваних точках міста. Його абоненти можуть знайти сигнал на Бессарабській площі, Хрещатику, Майдані Незалежності, а також на Центральному та Південному залізничних вокзалах. Крім того, покриття охоплює територію ВДНГ, Поділ (Поштову та Контрактову площі), Севастопольську площу та великі торговельні центри, такі як Ocean Plaza, Retroville та "РайON" на Троєщині.

Кожен етап відкритого тестування 5G в Україні має свої завдання та особливості. У Києві ми реалізували найбільше на сьогодні географічне покриття в межах нашого 5G-проєкту, забезпечивши присутність технології в усіх адміністративних районах столиці. Ми впевнені, що сучасна цифрова інфраструктура є важливою складовою стійкості країни та основою її майбутнього розвитку, тому попри війну ми продовжуємо інвестувати в розвиток мережі та впроваджувати нові технології вже сьогодні,

– прокоментувала генеральна директорка Vodafone Україна Ольга Устинова.

Київстар також не залишився осторонь і розгорнув тестові зони у знакових місцях Києва. Його 5G-мережа працює поблизу Софійської площі, Золотих воріт, Національної опери України та в парку імені Тараса Шевченка. Сигнал можна зафіксувати біля Володимирського собору, Музею історії міста Києва, на Володимирській гірці та Пейзажній алеї.

Такий підхід дозволяє операторам перевірити роботу обладнання в умовах щільної забудови та надвисокого навантаження, яке характерне для мегаполіса.

Технічні нюанси та швидкість

Тестова мережа працює на частотах 3500 мегагерц у стандарті NSA (Non-Standalone). Це означає, що 5G-обладнання використовує поточну інфраструктуру 4G для керування обміном даними.

Таке рішення дозволяє операторам швидше впроваджувати нову технологію. Результати вражають:

Середня швидкість передачі даних становить близько 500 мегабіт на секунду , що в кілька разів перевищує можливості попереднього покоління.

мегабіт , що в кілька разів перевищує можливості попереднього покоління. Пікові ж показники під час тестів сягали 1,9 гігабіта на секунду.

Для того, щоб скористатися перевагами 5G, абонентам не потрібно змінювати тарифний план чи купувати спеціальну SIM-картку. Якщо ваша картка підтримує LTE, вона працюватиме і в новій мережі. Головні вимоги – це наявність смартфона з підтримкою 5G (діапазон n78) та перебування в зоні дії базової станції.

Важливо пам'ятати, що в режимі енергозбереження телефон може автоматично відключати 5G для економії заряду батареї.

Що далі

Після Києва плануємо розширити пілотну мережу 5G на Одесу. Уже сьогодні в Україні встановлено понад 300 базових станцій 5G, які забезпечують роботу пілотної мережі. Для нас важливо протестувати технологію в різних умовах – як у невеликих громадах, так і у великих мегаполісах; як у районах із малоповерховою забудовою, так і серед щільної багатоповерхової забудови, де навантаження на мережу суттєво відрізняється,

– заявив заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибутько.

Досвід попередніх запусків у Львові, Харкові та Бородянці свідчить про високий інтерес українців до технології. Наприклад, у Харкові за п'ять місяців до тестування долучилися майже 200 тисяч унікальних користувачів.

Попри складні умови воєнного стану, розвиток цифрової інфраструктури залишається пріоритетом для стабільності зв'язку та майбутнього технологічного стрибка країни.