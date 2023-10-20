Великобритания даст деньги на проекты восстановления в 10 общинах – как подать заявку

Партнеры Украины уже активно работают над тем, чтобы помочь отстроить все, что разрушили россияне. Наряду с пакетами военной помощи они работают над программами, позволяющими восстанавливать нашу инфраструктуру.

Помощь Великобритании в восстановлении Украины

Правительство Великобритании и Министерство обновления объявили конкурс для украинских общин. Его цель – поддержать проекты восстановления в рамках "Раннего восстановления Украины".

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Во время конкурса должны выбрать 10 территориальных общин, которые получили повреждения в результате преступных действий России. Им помогут создать планы восстановления и развития, а также выработать нужную проектно-сметную документацию.

В учебных мероприятиях смогут принять участие все общины, которые заполнят анкету.

В ходе обучения должностных лиц общин научат привлекать финансирование от международных партнеров, работать с цифровыми инструментами и налаживать сотрудничество.

Именно на локальном уровне можно максимально точно сформировать потребности и приоритеты обновления территорий. Ценно, что к этому процессу приобщаются британские партнеры,

– сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков.

Заполнить анкету для участия в проекте можно по ссылке. Заявки будут приниматься до 18.00 23 октября 2023 года.