Вместо уничтоженного Россией вокзала Фастова построят новый, – мэр города
- После российского обстрела вокзала в Фастове "Укрзализныця" решила построить новый вокзал вместо уничтоженного.
- Станция "Фастов" возобновляет работу, а на время строительства нового вокзала будет установлена временная модульная конструкция для пассажиров.
В ночь на 6 декабря Россия совершила массированную атаку по Украине и уничтожила железнодорожный вокзал в Фастове. Штаб "Укрзализныци" решил, что восстановить здание нельзя, поэтому вместо него построят новый вокзал.
Как сейчас работает станция в Фастове и что известно о новом вокзале?
Станция "Фастов" возобновляет работу после российского обстрела, сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Михаила Нетяжука.
6 декабря во второй половине дня через станцию начали курсировать пассажирские поезда дальнего следования, также частично восстановили пригородные перевозки пассажиров.
Штаба под председательством руководителя "Укрзализныци" Александра Перцовского принял решение о полном демонтаже поврежденной конструкции и строительстве нового вокзала в Фастове. Проект пройдет процедуру публичных обсуждений – к работе над ним обязательно будут привлечены жители общины.
На время строительства нового вокзала на перроне планируется установить временную модульную конструкцию. Сейчас же для обогрева пассажиров и организации зоны ожидания установили палатку.
К слову, в ночь на 8 декабря российские беспилотники снова ударили по Фастову, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
После вражеского удара огонь охватил кровли трехэтажного и одноэтажного зданий на площади 1 500 квадратных метров.
Кроме того, взрывная волна повредила частный жилой дом и админздания. По состоянию на 09:07 пожарные ликвидировали возгорание. В общем россияне запустили по Украине 149 дронов, из которых около 90 – были "Шахедами". Воздушные силы ВСУ сообщили о попадании на 11 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.
Что известно о массированной атаке по Украине?
Ночью 6 декабря Россия выпустила более 700 ракет и дронов по Украине. Это крылатые ракеты разных типов – "Калибры", "Искандеры", Х-101, "Кинжалы". Враг поразил много подстанций Укрэнерго.
Украинская ПВО успешно перехватила 29 из 34 крылатых ракет, что является хорошим результатом. А вот с баллистикой так не получилось, потому что география ударов была большой – Запорожская, Днепропетровская, Киевская области.
В Днепре Россия уничтожила склады с лекарствами на 5 миллиардов гривен, а в Горишних Плавнях ввели чрезвычайную ситуацию из-за уничтожения энергетической инфраструктуры после ночного ракетного удара.
Также в результате российского обстрела на Львовщине повреждена критическая инфраструктура и возникли пожары. В Кривом Роге из-за атаки россиян возникли перебои с отоплением и водой, пострадали насосные станции и котельные.