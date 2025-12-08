Вместо уничтоженного Россией вокзала Фастова построят новый, – мэр города

В ночь на 6 декабря Россия совершила массированную атаку по Украине и уничтожила железнодорожный вокзал в Фастове. Штаб "Укрзализныци" решил, что восстановить здание нельзя, поэтому вместо него построят новый вокзал.

Как сейчас работает станция в Фастове и что известно о новом вокзале?

Станция "Фастов" возобновляет работу после российского обстрела, сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Михаила Нетяжука.

6 декабря во второй половине дня через станцию начали курсировать пассажирские поезда дальнего следования, также частично восстановили пригородные перевозки пассажиров.

Штаба под председательством руководителя "Укрзализныци" Александра Перцовского принял решение о полном демонтаже поврежденной конструкции и строительстве нового вокзала в Фастове. Проект пройдет процедуру публичных обсуждений – к работе над ним обязательно будут привлечены жители общины.

На время строительства нового вокзала на перроне планируется установить временную модульную конструкцию. Сейчас же для обогрева пассажиров и организации зоны ожидания установили палатку.

К слову, в ночь на 8 декабря российские беспилотники снова ударили по Фастову, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

После вражеского удара огонь охватил кровли трехэтажного и одноэтажного зданий на площади 1 500 квадратных метров.

Кроме того, взрывная волна повредила частный жилой дом и админздания. По состоянию на 09:07 пожарные ликвидировали возгорание. В общем россияне запустили по Украине 149 дронов, из которых около 90 – были "Шахедами". Воздушные силы ВСУ сообщили о попадании на 11 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.

Что известно о массированной атаке по Украине?