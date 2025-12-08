Замість знищеного Росією вокзалу Фастова побудують новий, – мер міста

У ніч на 6 грудня Росія вчинила масована атаку по Україну та знищила залізничний вокзал у Фастові. Штаб "Укрзалізниці" вирішив, що відновити будівлю не можна, тому замість неї побудують новий вокзал.

Як зараз працює станція у Фастові і що відомо про новий вокзал?

Станція "Фастів" відновлює роботу після російського обстрілу, повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Михайла Нетяжука.

6 грудня в другій половині дня через станцію почали курсувати пасажирські потяги далекого сполучення, також частково відновили приміські перевезення пасажирів.

Штабу під головуванням керівника "Укрзалізниці" Олександра Перцовського ухвалив рішення про повний демонтаж пошкодженої конструкції та будівництво нового вокзалу у Фастові. Проєкт пройде процедуру публічних обговорень – до роботи над ним обов’язково будуть долучені мешканці громади.

На час будівництва нового вокзалу на пероні планується встановити тимчасову модульну конструкцію. Зараз же для обігріву пасажирів та організації зони очікування встановили намет.

До слова, у ніч на 8 грудня російські безпілотники знову вдарили по Фастову, повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Після ворожого удару вогонь охопив покрівлі триповерхової та одноповерхової будівель на площі 1 500 квадратних метрів.

Окрім того, вибухова хвиля пошкодила приватний житловий будинок та адмінбудівлі. Станом на 09:07 вогнеборці ліквідували загоряння. Загалом росіяни запустили по Україні 149 дронів, з яких близько 90 – були "Шахедами". Повітряні сили ЗСУ повідомили про влучання на 11 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

Що відомо про масовану атаку по Україні?