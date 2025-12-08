Замість знищеного Росією вокзалу Фастова побудують новий, – мер міста
- Після російського обстрілу вокзалу у Фастові "Укрзалізниця" вирішила побудувати новий вокзал замість знищеного.
- Станція "Фастів" відновлює роботу, а на час будівництва нового вокзалу буде встановлено тимчасову модульну конструкцію для пасажирів.
У ніч на 6 грудня Росія вчинила масована атаку по Україну та знищила залізничний вокзал у Фастові. Штаб "Укрзалізниці" вирішив, що відновити будівлю не можна, тому замість неї побудують новий вокзал.
Як зараз працює станція у Фастові і що відомо про новий вокзал?
Станція "Фастів" відновлює роботу після російського обстрілу, повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Михайла Нетяжука.
6 грудня в другій половині дня через станцію почали курсувати пасажирські потяги далекого сполучення, також частково відновили приміські перевезення пасажирів.
Штабу під головуванням керівника "Укрзалізниці" Олександра Перцовського ухвалив рішення про повний демонтаж пошкодженої конструкції та будівництво нового вокзалу у Фастові. Проєкт пройде процедуру публічних обговорень – до роботи над ним обов’язково будуть долучені мешканці громади.
На час будівництва нового вокзалу на пероні планується встановити тимчасову модульну конструкцію. Зараз же для обігріву пасажирів та організації зони очікування встановили намет.
До слова, у ніч на 8 грудня російські безпілотники знову вдарили по Фастову, повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
Після ворожого удару вогонь охопив покрівлі триповерхової та одноповерхової будівель на площі 1 500 квадратних метрів.
Окрім того, вибухова хвиля пошкодила приватний житловий будинок та адмінбудівлі. Станом на 09:07 вогнеборці ліквідували загоряння. Загалом росіяни запустили по Україні 149 дронів, з яких близько 90 – були "Шахедами". Повітряні сили ЗСУ повідомили про влучання на 11 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.
Що відомо про масовану атаку по Україні?
Уночі 6 грудня Росія випустила понад 700 ракет і дронів по Україні. Це крилаті ракети різних типів – "Калібри", "Іскандери", Х-101, "Кинджали". Ворог уразив багато підстанцій Укренерго.
Українська ППО успішно перехопила 29 із 34 крилатих ракет, що є хорошим результатом. А от із балістикою так не вийшло, бо географія ударів була великою – Запорізька, Дніпропетровська, Київська області.
У Дніпрі Росія знищила склади з ліками на 5 мільярдів гривень, а у Горішніх Плавнях запровадили надзвичайну ситуацію через знищення енергетичної інфраструктури після нічного ракетного удару.
Також внаслідок російського обстрілу на Львівщині пошкоджено критичну інфраструктуру і виникли пожежі. У Кривому Розі через атаку росіян виникли перебої з опаленням та водою, постраждали насосні станції та котельні.