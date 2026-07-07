Еще один терминал "Новой почты" уничтожен: в компании ответили, что будет с посылками

В ночь на 7 июля российские войска нанесли удар по Кривому Рогу, в результате чего был разрушен логистический центр "Новой почты". Стало известно, какова ситуация с посылками клиентов и выплатят ли компенсацию.

Каковы последствия атаки на "Новую почту"

В результате вражеского удара логистический объект был фактически уничтожен, сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

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Хотя в своем сообщении он не уточнил название компании, по опубликованным фотографиям видно, что речь идет именно о сортировочном терминале "Новой почты".

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что пожар удалось локализовать в 6:25, однако спасатели еще продолжали ликвидировать его последствия.

Повлияла ли атака на доставку: ответ "Новой почты"

В компании подтвердили повреждение сортировочного терминала в результате российской атаки.

В "Новой почте" также призвали не доверять ложной информации, распространяющейся в информационном пространстве, и заверили, что логистическая сеть продолжает работать.

Несмотря на атаку, мы обеспечиваем непрерывность логистических процессов и держим все под контролем. За годы полномасштабной войны мы построили систему, которая позволяет оперативно реагировать на подобные вызовы. Компания уже задействовала резервные логистические схемы, поэтому в настоящее время доставка отправлений осуществляется без существенных изменений, а сеть работает в штатном режиме,

– сообщают в компании.

Между тем все клиенты, чьи отправления были утеряны или повреждены в результате российской атаки, получат компенсацию.

"Новая почта", как и всегда, берет на себя полную ответственность и компенсирует клиентам 100% заявленной стоимости отправлений, пострадавших в результате атак. Мы самостоятельно свяжемся с каждым владельцем поврежденной посылки для оформления выплат,

– сообщили в компании.

Также владельцы отправлений могут самостоятельно обратиться с запросом о компенсации через круглосуточный контакт-центр компании.

К слову, предыдущий обстрел "Новой почты" произошел 6 июля. В результате очередного российского удара по гражданской инфраструктуре утром был поврежден сортировочный терминал компании "Новая почта" в Днепре. Стало известно, что там находились посылки украинцев.

После попадания на территории терминала вспыхнул пожар, однако его удалось быстро потушить. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.