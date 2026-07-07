Еще один терминал "Новой почты" уничтожен: в компании ответили, что будет с посылками
В ночь на 7 июля российские войска нанесли удар по Кривому Рогу, в результате чего был разрушен логистический центр "Новой почты". Стало известно, какова ситуация с посылками клиентов и выплатят ли компенсацию.
Каковы последствия атаки на "Новую почту"
В результате вражеского удара логистический объект был фактически уничтожен, сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
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Хотя в своем сообщении он не уточнил название компании, по опубликованным фотографиям видно, что речь идет именно о сортировочном терминале "Новой почты".
Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что пожар удалось локализовать в 6:25, однако спасатели еще продолжали ликвидировать его последствия.
Повлияла ли атака на доставку: ответ "Новой почты"
В компании подтвердили повреждение сортировочного терминала в результате российской атаки.
В "Новой почте" также призвали не доверять ложной информации, распространяющейся в информационном пространстве, и заверили, что логистическая сеть продолжает работать.
Несмотря на атаку, мы обеспечиваем непрерывность логистических процессов и держим все под контролем. За годы полномасштабной войны мы построили систему, которая позволяет оперативно реагировать на подобные вызовы. Компания уже задействовала резервные логистические схемы, поэтому в настоящее время доставка отправлений осуществляется без существенных изменений, а сеть работает в штатном режиме,
– сообщают в компании.
Между тем все клиенты, чьи отправления были утеряны или повреждены в результате российской атаки, получат компенсацию.
"Новая почта", как и всегда, берет на себя полную ответственность и компенсирует клиентам 100% заявленной стоимости отправлений, пострадавших в результате атак. Мы самостоятельно свяжемся с каждым владельцем поврежденной посылки для оформления выплат,
– сообщили в компании.
Также владельцы отправлений могут самостоятельно обратиться с запросом о компенсации через круглосуточный контакт-центр компании.
К слову, предыдущий обстрел "Новой почты" произошел 6 июля. В результате очередного российского удара по гражданской инфраструктуре утром был поврежден сортировочный терминал компании "Новая почта" в Днепре. Стало известно, что там находились посылки украинцев.
После попадания на территории терминала вспыхнул пожар, однако его удалось быстро потушить. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.