Россия атаковала завод "Яготинское для детей": есть погибшие и пострадавшие
В результате утренней атаки российских беспилотников в Киевской области пострадало предприятие. Оно производит детское питание под брендом "Яготинское для детей".
Последствия атаки дронов по заводу "Яготинское для детей"
Под вражеским прицелом оказалось админздание компании, сообщили в ГСЧС.
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Известно, что во время атаки "Шахедов" четыре человека погибли, еще четверо пострадали. После попадания на предприятии возник масштабный пожар административного здания.
На месте работают спасательные службы и аварийные бригады. Из-за сильного задымления и повреждения конструкций продолжается поиск людей, которые могли оставаться внутри здания на момент атаки.
Информация о количестве пострадавших и возможных людей под завалами уточняется.
Враг атакует Киевскую область
В 7:53 на Броварской район Киевской области распространилась угроза удара вражеских беспилотников. Воздушные силы писали о движении БпЛА с Черниговщины на Киевскую область.
Уже в 8:09 местные власти проинформировали о повышенной угрозе удара и работу сил противовоздушной обороны.
Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО,
– написали в ОВА.
Уже через несколько минут в этом районе прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги.
Вместе с этим в ОВА напомнили не фотографировать и не снимать работу украинских защитников и в очередной раз призвали соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
Как отработала ПВО?
В общем враг запустил 216 ударных БпЛА различных типов, в частности реактивные "Шахеды". Также противник ударил двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с оккупированной части Запорожья. Об этом сообщают Воздушные силы.
По состоянию на 07:30 силы ПВО обезвредили 198 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны. К сожалению, не обошлось без попаданий. Известно о прилетах 16 БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 12 локациях.
Управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей,
– уточнили военные.
Утром 5 июня Запорожье снова было под обстрелом. Враг попал по частному сектору. Повреждения получили 11 домов.