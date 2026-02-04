Бренд одежды H&M запустил онлайн-магазин в Украине

Популярный магазин одежды H&M открывает в Украине свой онлайн-магазин. Отныне вещи бренда можно покупать онлайн.

Об этом компания сообщила в своем Facebook.

Что известно об онлайн-магазине H&M?

Известный бренд одежды H&M запускает онлайн-магазин в Украине. На нем будут доступны коллекции для женщин, мужчин и детей.

К этому времени в Украине работали только физические магазины одежды H&M – 9 единиц.

Справка: H&M (Hennes & Mauritz) – это шведская многонациональная компания розничной торговли одеждой. Она продает одежду, обувь, аксессуары и товары для дома для всей семьи.

