  • Осенью 2024 года ГНСУ получила полные данные обо всех украинских создателей контента на платформе OnlyFans. Позже, по решению суда, доступ к этой информации получило Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое начало обыски у моделей, что заработавших наибольшие суммы.