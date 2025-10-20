Осенью 2024 года ГНСУ получила полные данные обо всех украинских создателей контента на платформе OnlyFans. Позже, по решению суда, доступ к этой информации получило Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое начало обыски у моделей, что заработавших наибольшие суммы.
Обогнала Apple и Google: какая компания стала самой прибыльной в мире по доходу на работника
- OnlyFans установила рекорд по прибыльности на одного сотрудника - 37,6 миллионов долларов, благодаря бизнес-модели, базирующейся на контенте пользователей.
- Компания имеет менее 50 работников и генерирует прибыли, превышающие результаты таких технологических гигантов, как Apple, Google, и Meta.
Платформа OnlyFans установила мировой рекорд по показателю прибыльности на одного сотрудника - 37,6 миллионов долларов.
OnlyFans зарабатывает больше всех в мире?
Такой результат стал возможным благодаря бизнес-модели, базирующейся на контенте, который создают пользователи (UGC), и почти полном отсутствии потребности в большом штате, сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование маркетинговой компании Barchart.
Смотрите также "Хватит врать самим себе": Гетманцев резко высказался о декриминализации порноиндустрии
По оценкам аналитиков, компания имеет менее 50 работников, но генерирует доходы, которые превышают даже результаты технологических гигантов Кремниевой долины.
Для сравнения, доход на одного сотрудника в других компаниях составляет:
- NVIDIA – 3,6 миллионов долларов,
- Apple – 2,4 миллиона долларов,
- Meta – 2,2 миллиона долларов,
- Google (Alphabet) – 1,9 миллионов долларов.
Таким образом, OnlyFans является мировым лидером по уровню прибыльности на одного работника.
OnlyFans обогнала гигантов Кремниевой долины / Скриншот Multiples
Справочно. OnlyFans основал в 2016 году британец Тим Стокли, за последние годы платформа превратилась в один из самых прибыльных сервисов в сфере подписного контента. Ее стремительный рост начался во время пандемии, когда все больше пользователей начали монетизировать собственный контент онлайн.
Контекст Украины и вопросы налогообложения доходов
Украинские модели на OnlyFans зарабатывают около 10 тысяч долларов ежемесячно, но чистый доход уменьшается из-за налогов и расходов.
Граждане, которые получали доходы от OnlyFans в 2020–2022 годах, не уплатили налоги на сумму 384,7 миллионов гривен, и налоговые органы уже начали отработку этих доходов.