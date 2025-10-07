За последнюю неделю Фонд государственного имущества Украины провел 12 успешных аукционов по приватизации через систему Prozorro.Продажи, которые принесли в госбюджет 120,49 миллионов гривен. Основной доход обеспечили три объекта на юге страны.

Аукционы выросли в цене вдвое?

Как сообщает ФГИУ, в торгах приняли участие 33 участника, в среднем 2,75 конкуренты на один лот. Благодаря конкуренции цены выросли в 2,32 раза, передает 24 Канал.

Какие объекты "ушли с молотка"?

Самым дорогим объектом стал Детский оздоровительный центр "Юный судоремонтник" в Одессе, стартовая цена которого 14,2 миллиона гривен выросла до 70 миллионов гривен. Спросом среди инвесторов пользовались также:

ЕИК ГП "Одесское государственное конструкторское бюро кинооборудования" – финальная цена 33,5 миллионов гривен;

ЕИК ГП "Южный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по развитию флота рыбного хозяйства" в Николаеве – с 379,9 тысяч гривен до 8 миллионов гривен.

Будущие аукционы известны?

Как отметили в ведомстве, в ближайшую неделю ФГИУ планирует провести 20 онлайн-аукционов. Среди объектов, которые выставили на продажу:

государственный пакет акций 26% СК ПАО "Нефтехимик Прикарпатья";

ЕИК ГП "Славутский комбинат Стройфарфор";

пакет 50% +1 акция СК ПАО "Ровенский радиотехнический завод" и другие.

