Фонд держмайна зібрав 120 мільйонів гривень за тиждень – які об'єкти "пішли з молотка"
- Фонд держмайна України провів 12 аукціонів, зібравши 120,49 мільйонів гривень, основний дохід забезпечили три об'єкти на півдні країни.
- Найдорожчим проданим об'єктом став Дитячий оздоровчий центр "Юний судноремонтник" в Одесі, ціна якого зросла з 14,2 мільйони гривень до 70 мільйонів гривень.
За останній тиждень Фонд державного майна України провів 12 успішних аукціонів із приватизації через систему Prozorro.Продажі, які принесли до держбюджету 120,49 мільйонів гривень. Основний дохід забезпечили три об'єкти на півдні країни.
Аукціони зросли в ціні вдвічі?
Як повідомляє ФДМУ, у торгах взяли участь 33 учасники, у середньому 2,75 конкуренти на один лот. Завдяки конкуренції ціни зросли у 2,32 раза, передає 24 Канал.
Які об'єкти "пішли з молотка"?
Найдорожчим об'єктом став Дитячий оздоровчий центр "Юний судноремонтник" в Одесі, стартова ціна якого 14,2 мільйони гривень зросла до 70 мільйонів гривень. Попитом серед інвесторів користувалися також:
- ЄМК ДП "Одеське державне конструкторське бюро кіноустаткування" – фінальна ціна 33,5 мільйонів гривень;
- ЄМК ДП "Південний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут по розвитку флоту рибного господарства" в Миколаєві – з 379,9 тисяч гривень до 8 мільйонів гривень.
Майбутні аукціони відомі?
Як зазначили у відомстві, у найближчий тиждень ФДМУ планує провести 20 онлайн-аукціонів. Серед об'єктів, які виставили на продаж:
- державний пакет акцій 26% СК ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття";
- ЄМК ДП "Славутський комбінат Будфарфор";
- пакет 50% +1 акція СК ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод" та інші.
Дохід від приватизації: актуально про головне
Раніше Фонд держмайна повідомив, що провів 8 аукціонів з приватизації, які принесли понад 532 мільйони гривень.
Найдорожчий об'єкт – пакет акцій Заводу "Квант", який зріс у ціні з 172,96 мільйонів до 401,5 мільйона гривень.
До бюджету вже надійшло 15,8 мільярдів гривень від приватизації з початку повномасштабної війни. Водночас у цю суму не враховано дохід від продажу "Вінницяпобутхім", який продали за = 608 мільйонів гривень. Новим власником заводу стала компанія Afina Group – співзасновники мереж Varus і Eva.