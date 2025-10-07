За останній тиждень Фонд державного майна України провів 12 успішних аукціонів із приватизації через систему Prozorro.Продажі, які принесли до держбюджету 120,49 мільйонів гривень. Основний дохід забезпечили три об'єкти на півдні країни.

Аукціони зросли в ціні вдвічі?

Як повідомляє ФДМУ, у торгах взяли участь 33 учасники, у середньому 2,75 конкуренти на один лот. Завдяки конкуренції ціни зросли у 2,32 раза, передає 24 Канал.

Які об'єкти "пішли з молотка"?

Найдорожчим об'єктом став Дитячий оздоровчий центр "Юний судноремонтник" в Одесі, стартова ціна якого 14,2 мільйони гривень зросла до 70 мільйонів гривень. Попитом серед інвесторів користувалися також:

ЄМК ДП "Одеське державне конструкторське бюро кіноустаткування" – фінальна ціна 33,5 мільйонів гривень;

ЄМК ДП "Південний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут по розвитку флоту рибного господарства" в Миколаєві – з 379,9 тисяч гривень до 8 мільйонів гривень.

Майбутні аукціони відомі?

Як зазначили у відомстві, у найближчий тиждень ФДМУ планує провести 20 онлайн-аукціонів. Серед об'єктів, які виставили на продаж:

державний пакет акцій 26% СК ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття";

ЄМК ДП "Славутський комбінат Будфарфор";

пакет 50% +1 акція СК ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод" та інші.

