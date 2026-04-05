Отчетность для предпринимателей: что и когда должен подавать ФЛП в 2026 году

Все предприниматели должны регулярно подавать отчетность по своей работе. Однако каждая группа физических лиц-предпринимателей имеет собственные нюансы по документации.

Какую отчетность должны подавать ФЛП?

Сейчас ФЛП подают такую отчетность:

Декларацию об имущественном состоянии и доходах – ежегодно. В частности, в декларации отражается расчет НДФЛ и военного сбора. Приложение 1 к налоговой декларации – содержит расчет ЕСВ. Оно также подается ежегодно. Декларация по НДС – подается ежемесячно, если ФЛП зарегистрирован как плательщик НДС, а его оборот за последние 12 месяцев составляет более 1 миллиона гривен.

Обратите внимание! Если предприниматель освобожден от уплаты единого социального взноса, то он может не подавать Приложение 1. Это зарегистрированные на ВОТ, наемные работники, за которых взнос платит работодатель, пенсионеры, лица с инвалидностью, которые получают пенсию или социальную помощь, мобилизованные. Об этом сообщили в ГНС.

Какие сроки представления отчетности?

Декларация ЕН (годовая) у ФЛП 1, 2 группы подается до 1 марта года, следующего за отчетным (это 60 календарных дней). Декларация ЕН (квартальная) ФЛП для 3 группы – в течение 40 календарных дней после квартала. Декларация о доходах ФЛП на общей системе подается до 1 мая года, следующего за отчетным. Декларация по НДС (месячная) подается независимо от группы плательщики (только плательщиками НДС) в течение 20 календарных дней после отчетного месяца.

Важно! Если предельный день приходится на выходной или праздничный, он переносится на первый рабочий день.

Что еще следует знать ФЛП?