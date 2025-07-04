В Киеве пострадали три отделения "Новой почты": что с посылками и графиком работы

В результате ночной атаки России на Киев пострадали несколько объектов "Новой почты", в частности отделения и сортировочное депо. Часть офисов временно закрыты или изменен график работы, однако компания заверила, что все посылки сохранены.

В Киеве пострадали отделения "Новой почты"

Больше всего повреждено отделение №223. На момент удара оно было закрыто, поэтому обошлось без пострадавших. Его работа приостановлена, а все отправления будут перевезены в отделение №122, сообщила пресс-служба компании, передает 24 Канал.

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Кроме того, повреждениям подверглось отделение №114, но продолжает работать. А отделение №226 пока работает только на выдачу посылок. Ожидаемый груз переадресовывают в №359.

Поврежденные отделения в результате атаки на Киев / Фото "Новой почты"

Вблизи сортировочного депо в результате попадания сгорели два автомобиля. Люди не пострадали, повреждения грузов не зафиксировано. Работа депо уже восстановлена.

С клиентами держат связь

В "Новой почте" сообщили, что свяжутся с клиентами, чьи отправления находились, или должны были быть доставлены в указанные отделения и оперативно предоставят обновленную информацию об изменениях в получении.

Справочно. В ночь на 4 июля Киев подвергся очередной массированной атаке со стороны России. Зафиксированы многочисленные разрушения, есть жертвы и раненые.