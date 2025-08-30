Во время последней массированной атаки на Киев 28 августа россияне уничтожили одно из отделений Укрпочты. Но его не закроют, а перенесут в другое место.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского.

Обратите внимание! Международные компании профинансировали зарплаты миллиона российских солдат, – Newsweek

Отделения 02098 больше нет

Но свои посылки можно забрать по другому адресу.

После последнего обстрела отделения Укрпочты №02098, которое находилось в Киеве на улице Шумского, 4А, – больше нет. Ракета врага полностью его уничтожила. Однако почти все посылки уцелели и уже с сегодняшнего дня ждут своих владельцев в отделении №02152 по адресу: улица Ивана Миколайчука, 13А,

– написал Смелянский.

Он заверил, что компания отдельно свяжется с каждым клиентом и проинформирует его.

"Конечно, компенсируем то небольшое количество посылок, которое было повреждено в результате обстрела. Счет, как всегда, потом выставим России", – добавил генеральный директор Укрпочты.

Разрушенное отделение Укрпочты в Киеве / Фото из телеграм-канала Игоря Смелянского

Смелянский поблагодарил команду, "которая сразу, как только это стало возможным, боролась за то, чтобы максимально сохранить посылки клиентов и восстановить работу".

Следует сказать, что отделение не закроют. Сейчас продолжается поиск нового помещения. Чиновник убеждает, что сделают все возможное, чтобы переезд состоялся в кратчайшие сроки.

Куда еще попала Россия во время последней атаки в Киеве 28 августа?