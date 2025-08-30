Під час останньої масованої атаки на Київ 28 серпня росіяни знищили одне з відділень Укрпошти. Але його не закриють, а перенесуть в інше місце.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського.

Відділення 02098 більше немає

Але свої отримання можна забрати за іншою адресою.

Після останнього обстрілу відділення Укрпошти №02098, яке знаходилося в Києві на вулиці Шумського, 4А, – більше немає. Ракета ворога повністю його знищила. Проте майже всі посилки вціліли й уже відсьогодні чекають на своїх власників у відділенні №02152 за адресою: вулиця Івана Миколайчука, 13А,

– написав Смілянський.

Він запевнив, що компанія окремо зв'яжеться з кожним клієнтом і поінформує.

"Звісно, компенсуємо ту невелику кількість посилок, яка була пошкоджена в результаті обстрілу. Рахунок, як завжди, потім виставимо Росії", – додав генеральний директор Укрпошти.

Зруйноване відділення Укрпошти в Києві / Фото з телеграм-каналу Ігоря Смілянського

Смілянський подякував команді, "яка одразу, щойно це стало можливим, боролася за те, щоб максимально зберегти посилки клієнтів і відновити роботу".

Слід сказати, що відділення не закриють. Наразі триває пошук нового приміщення. Чиновник переконує, що зроблять усе можливе, щоб переїзд відбувся в найкоротші терміни.

