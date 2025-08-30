Ворожа ракета повністю знищила відділення Укрпошти в Києві
- Внаслідок атаки 28 серпня в Києві знищено відділення Укрпошти №02098.
- Посилки перенаправлені до відділення №02152. З кожним клієнтом зв'яжуться окремо.
- Укрпошта компенсує пошкоджені посилки, а нове приміщення для відділення вже шукають.
Під час останньої масованої атаки на Київ 28 серпня росіяни знищили одне з відділень Укрпошти. Але його не закриють, а перенесуть в інше місце.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського.
Відділення 02098 більше немає
Але свої отримання можна забрати за іншою адресою.
Після останнього обстрілу відділення Укрпошти №02098, яке знаходилося в Києві на вулиці Шумського, 4А, – більше немає. Ракета ворога повністю його знищила. Проте майже всі посилки вціліли й уже відсьогодні чекають на своїх власників у відділенні №02152 за адресою: вулиця Івана Миколайчука, 13А,
– написав Смілянський.
Він запевнив, що компанія окремо зв'яжеться з кожним клієнтом і поінформує.
"Звісно, компенсуємо ту невелику кількість посилок, яка була пошкоджена в результаті обстрілу. Рахунок, як завжди, потім виставимо Росії", – додав генеральний директор Укрпошти.
Зруйноване відділення Укрпошти в Києві / Фото з телеграм-каналу Ігоря Смілянського
Смілянський подякував команді, "яка одразу, щойно це стало можливим, боролася за те, щоб максимально зберегти посилки клієнтів і відновити роботу".
Слід сказати, що відділення не закриють. Наразі триває пошук нового приміщення. Чиновник переконує, що зроблять усе можливе, щоб переїзд відбувся в найкоротші терміни.
Куди ще поцілила Росія під час останньої атаки в Києві 28 серпня?
- По-перше, це сортувальне депо "Нової пошти". На жаль, постраждали троє працівників.
- Пошкоджені дві будівлі Головного управління Державної податкової служби, будівля, де розташований головний офіс банку "Кредит Дніпро", головний офіс ОТП Банку, а також два його відділення.
- Кафе-кондитерська Honey на Жилянській зруйноване російським ракетним ударом і потребує повного відновлення.
- Також постраждали книгарні Readeat та "КнигоЛенд", там вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила приміщення.