На аукцион снова выставили недостроенную гостиницу на Закарпатском курорте: какая стартовая цена

На Закарпатском курорте Шаян выставили на продажу недостроенную гостиницу. Комплекс должен "уйти с молотка" 18 сентября.

Шаян – это популярное курортное место в Закарпатье, расположенное неподалеку Хуста. Инвесторы могут создать здесь новое место отдыха для туристов.

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Что продают и какая цена

18 сентября в электронной системе "Prozorro. Продажи" лот выставят на продажу. В него входит здание 3 этажа, площадью 700 квадратных метров, и земельный участок под жилую и общественную застройку площадью 0,09 гектара.

Адрес актива – с. Шаян, Закарпатская область, ул. Центральная, 66. Стартовая цена объекта составляет 15,2 миллиона гривен. Его уже пытались продать, но первые торги не обнаружили победителя.

Смелость – признак успешных людей, которые не гонятся за трендами, а создают их. Со Škoda Kamiq вы почувствуете это в полной мере! Благодаря эмоциональному дизайну компактный кроссовер выделяется из общего потока машин, а комфортный интерьер и продуманные функции сделают передвижение по городским джунглям приятной забавой, даже в понедельник или в час пик.

Новым владельцам придется инвестировать не только в достройку объекта, но и раскрутить новое место отдыха, что в условиях высокой конкуренции может стать интересным вызовом.

В некоторых отелях в Шаяне цены в сутки достигают 6 тысяч гривен, поэтому потенциально объект может приносить немалый доход.