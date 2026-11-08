Отключение электричества на работе: когда могут оформить простой и сколько за это выплатят работникам

Из-за отключения электроэнергии предприятия могут временно приостанавливать работу, а работники – не иметь возможности выполнять свои обязанности. В таких случаях работодатель может оформить простой, однако полностью оставлять людей без оплаты труда нельзя.

Когда из-за отключения электричества компания может объявить простой и будет ли выплачена компенсация

Простой может быть введен, если из-за отключения света предприятие не имеет возможности организовать рабочий процесс. Речь идет о ситуациях, когда работники фактически не могут выполнять свои трудовые обязанности из-за перебоев с электроэнергией, сообщили в Государственной службе Украины по вопросам труда.

В таком случае работодатель должен надлежащим образом оформить простой. Самого факта отключения электричества недостаточно – должно быть зафиксировано, что из-за него работа предприятия или отдельных работников стала невозможной.

Даже если предприятие временно не работает из-за отключения электроэнергии, работники имеют право на оплату этого периода:

Согласно разъяснению Гоструда, заработная плата во время простоя должна составлять не менее двух третей установленного работнику должностного оклада или тарифной ставки.

То есть работодатель может выплачивать меньше, чем обычную зарплату, но не имеет права уменьшать оплату простоя ниже установленного законодательством минимума.

Сколько часов без света может оставаться Киев зимой

Киев получает электроэнергию через общегосударственную сеть, поэтому повреждения ключевых узлов и подстанций в Киевской области могут ограничивать поставки в столицу. Из-за этого зимой может возникнуть необходимость в дополнительных ограничениях потребления.

В настоящее время потребности Киева в электроэнергии оцениваются примерно в 1,1–1,2 гигаватта. Зимой нагрузка может вырасти до 2 гигаватт. В зависимости от ситуации в энергосистеме возможны три вариан сценарии отключений света:

Благоприятный: если не будет критических повреждений, а ремонт будет проводиться быстро, отключения могут длиться 8–10 часов в сутки. Средний: в случае новых ударов и умеренных морозов отключения могут длиться 12–16 часов. Наиболее тяжелый: если сильные морозы будут совпадать с регулярными атаками на ключевые подстанции, без электроэнергии можно будет оставаться до 20 часов в сутки.

Это возможные сценарии, а не гарантированные графики отключений. Реальная ситуация будет зависеть от дальнейших обстрелов и скорости восстановления энергосистемы.