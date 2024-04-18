В Украине из-за дефицита в энергосистеме вводятся ограничения для бизнеса, - ДТЭК

18 апреля для бизнеса и промышленности могут применять графики ограничений мощности. Все из-за дефицита в энергосистеме.

Вместе с тем в ДТЭК отметили, что ограничения не затронут объекты критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса.

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Из-за масштабов повреждений, нанесенных российскими оккупантами, в вечерние пиковые часы могут применяться графики ограничений мощности для бизнеса и промышленности. Об этом предупреждает диспетчерский центр Укрэнерго,

– говорится в сообщении.

Какой будет ситуация со светом летом

Поставщик электроэнергии Yasno сегодня тоже предупредил бытовых потребителей о возможных отключениях света.

Ранее в комментарии 24 Канала эксперт по энергетике Владимир Омельченко рассказал, что первые плановые отключения по всей Украине могут возникнуть в июле – августе.

В июле – августе с одной стороны будут выведены в ремонт блоки АЭС и ТЭС для подготовки к зиме. А с другой стороны, у нас будет пик потребления связан с очень жаркой погодой, потому что везде увеличится использование кондиционеров. И поэтому в этот период прогнозируется определенный дефицит мощности, что может привести к плановым отключениям,

– пояснил он.

Также он добавил, что зимой этот дефицит может еще возрасти, поскольку зимой еще больше увеличится потребление. Все из-за того, что Украина не успеет на 100% восстановить свои мощности к отопительному сезону. Максимум на который стоит ожидать – 70%.