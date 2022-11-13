Как обесточивания влияют на доходы заведений: опрос рестораторов

Компания по автоматизации Poster провела исследование, как отключения света влияют на доходы украинских заведений. Так, в первый день массированных обстрелов россиянами энергетической инфраструктуры Украины, 10 октября, выручка в среднем упала на 22% против аналогичного дня неделей ранее.

В частности, в столице доходы заведений снизились сразу на 27%. Изменилась ли ситуация в ноябре – читайте дальше.

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Как отключения света влияют на доходы заведений

Согласно данным Poster, после 10 октября ситуация с потерями доходов заведений из-за обесточиваний не сильно изменилась – выручка в период с 17 по 23 октября была в среднем на 19% меньше, чем 3 – 9 октября. В Киеве показатель упал на 23%.

Однако уже в начале ноября ситуация стабилизировалась – доходы HoReCa в столице выросли на 6% против начала октября, в Днепре – на 5%, Львове – на 15%, а в Одессе – сразу на 30%. В целом по стране выручки заведений выросли на 7%.

Опыт отдельных заведений

К слову, Poster расспросила рестораторов, как на доходы их заведений влияют обесточивания и как они справляются с отключениями света. В целом владельцы бизнесов отрасли утверждают, что выручка значительно зависит от частоты воздушных тревог, наличия водо- и электроснабжения, а также генераторов.

К примеру, в столичной кофейни First Point, несмотря на установку генератора, выручка в начале ноября сократилась на 20% против октября.

Октябрь мы вытащили на показатели сентября, хотя работали еще без генератора. Затем купили генератор, обезопасили себя от отключений, наладили стабильный интернет, начали чаще работать. Однако ощутимо, что гости немножко разъехались,

– рассказывает совладелец кофейни Юрий Бездетный.

При этом, установка генераторов – решение не для всех типов заведений. В частности, для отдельных энергоемких концепций обесточивания являются сложной задачей. СЕО сети 1708 Pizza di Napoli Владимир Гнатюк отмечает, что пиццериям довольно трудно переключиться на альтернативные источники питания, поскольку только печь для пиццы потребляет в пиковые моменты 16 киловатт.

В начале ноября выручка уменьшилась на 40% по сравнению с началом октября. Худшая динамика – в столице. Большинство киевских заведений расположены в ТРЦ, а они особенно чувствительны к воздушным тревогам и отключениям электроэнергии,

– добавил Гнатюк.

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В то же время, в городах, где свет выключают реже, ситуация для заведений не столь критическая. К примеру, соучредитель White Cofeebar и "Фунт кави" Феликс Безрук отмечает, что в Днепре обесточивания затрагивают бизнес не часто.

10 октября, когда были обстрелы, мы раньше закрылись, потому что очень боялись сотрудники. Конечно, у нас упали кассы. Но к концу недели мы выровнялись, и по результату месяца было все хорошо – касса была больше, чем в сентябре,

– поделился предприниматель.

При этом для некоторых заведений в Киеве ситуация также не является негативной. К примеру, основатель винного бара Pure & Naive Павел Гук рассказывает, что у них вообще не исчезала электроэнергия.

Поэтому происходившие изменения можно описать только в положительную сторону. Однако, учитывая опасные понедельники и спад, незначительный подъем в продажах просто выровнял наши планы, и мы идем в около 100%,

– подытожил Гук.