Зокрема, у столиці доходи закладів знизились одразу на 27%. Чи змінилася ситуація у листопаді – читайте далі.

Читайте також Як спілкуватися з колегами і клієнтами під час війни: 6 важливих порад

Як вимкнення світла впливають на доходи закладів

За даними Poster, згодом після 10 жовтня ситуація з втратами доходів закладів унаслідок знеструмлень не надто змінилась – виторг у період з 17 по 23 жовтня був у середньому на 19% меншим, ніж 3 – 9 жовтня. У києві показник зазнав спаду на 23%.

Проте, вже на початку листопада ситуація стабілізувалася – доходи HoReCa у столиці зросли на 6% проти початку жовтня, у Дніпрі – на 5%, Львові – на 15%, а в Одесі – одразу на 30%. У цілому по країні виторги закладів зросли на 7%.

Досвід окремих закладів

До слова, Poster розпитала рестораторів, як на доходи їхніх закладів впливають знеструмлення та як вони справляються з відключеннями світла. У цілому власники бізнесів галузі стверджують, що виторг значно залежить від частоти повітряних тривог, наявності водо- та електропостачання, а також генераторів.

До прикладу, у столичній кав'ярні First Point, попри встановлення генератора, виторг на початку листопада скоротився на 20% проти жовтня.

Жовтень ми витягли на показники вересня, хоча працювали ще без генератора. Потім купили генератор, убезпечили себе від відключень, налагодили стабільний інтернет, почали частіше працювати. Втім, відчутно, що гості трошки роз'їхались,

– розповідає співвласник кав'ярні Юрій Бездітний.

При цьому, встановлення генераторів – рішення не для усіх типів закладів. Зокрема, для окремих енергомістких концепцій знеструмлення є складним завданням. СЕО мережі 1708 Pizza di Napoli Володимир Гнатюк зазначає, що піцеріям доволі важко перемкнутись на альтернативні джерела живлення, оскільки лише піч для піци споживає у пікові моменти 16 кіловатів.

На початку листопада виторг зменшився на 40% порівняно з початком жовтня. Найгірша динаміка – у столиці. Більшість київських закладів розташовані у ТРЦ, а вони особливо чутливі до повітряних тривог та відключень електроенергії,

– додав Гнатюк.

До речі Скільки торгових центрів відновили роботу в Україні після повномасштабного вторгнення Росії

Водночас, у містах, де світло вимикають рідше, ситуація для закладів не є такою критичною. Наприклад, співзасновник White Cofeebar та "Фунт кави" Фелікс Безрук зазначає, що у Дніпрі знеструмлення торкаються бізнесу не часто.

10 жовтня, коли були обстріли, ми раніше зачинилися, бо дуже боялися співробітники. Звісно, у нас впали каси. Але до кінця тижня ми вирівнялися, і за результатом місяця було все добре – каса була більша, ніж у вересні,

– поділився підприємець.

При цьому, для деяких закладів у Києві ситуація також не є негативною. Наприклад, засновник винного бару Pure & Naive Павло Гук розповідає, що у них взагалі не зникала електроенергія.

Тому зміни, які відбувались, можна описати лише у позитивний бік. Проте, враховуючи небезпечні понеділки і спад, незначний підйом у продажах просто вирівняв наші плани, і ми йдемо близько у 100%,

– підсумував Гук.

Зверніть увагу! Убезпечити IT-інфраструктуру, захистити дані компанії та клієнтів, працювати звідусіль та мати доступ до робочих завдань 24/7 дозволяють хмарні технології. Київстар Бізнес рекомендує: використовуйте інструменти глобальної платформи Azure для організації бізнес-процесів, зберігання, бекапу та відновлення даних, роботи з IT-рішеннями, аналітики і розробки програмних продуктів. А також працюйте в командах і над спільними завданнями та приєднуйтесь до зустрічей в онлайн завдяки Office 365.