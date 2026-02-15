Это не всегда бесплатно: сколько стоит открыть ФЛП в 2026 году
- Процедура регистрации ФЛП в 2026 году в Украине является бесплатной, сделать это онлайн можно через портал Дия.
- Однако подготовка может потребовать затрат на консультации бухгалтера для выбора КВЭДов и системы налогообложения.
Если вы планируете заняться предпринимательской деятельностью и официально получать с этого доход, стоит зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель. К тому же в 2026 году сделать это в Украине значительно проще, чем еще несколько лет назад.
Сколько стоит открыть ФЛП?
Подать заявление можно в автоматическом режиме через кабинет гражданина на портале Дия. И хотя процедура абсолютно бесплатная, определенных затрат может потребовать подготовка.
Например, будущему предпринимателю может понадобиться платная консультация бухгалтера или юриста, в частности для выбора видов экономической деятельности (КВЭДов) и системы налогообложения (общая или упрощенная).
А вот подать заявление для регистрации ФЛП можно самостоятельно и без лишних затрат – это займет у вас до 10 минут.
Сервис доступен для совершеннолетних граждан Украины, которые имеют полную гражданскую правоспособность и дееспособность, а также присвоенный РНУКНП.
Как зарегистрировать ФЛП через Дию?
- Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на портале Дия.
- В перечне услуг выберите пункт "Создание бизнеса", затем "Автоматическая регистрация ФЛП" и "Подать заявление".
- Заполните онлайн-форму.
- Заверьте заявление электронной подписью физического лица.
Запись о регистрации появится в ЕГР в течение двух рабочих дней. Выписку можно получить в разделе "Результат предоставления административных услуг" по коду описания, что поступит на почту, или в кабинете гражданина. Она имеет юридическую силу.
Что стоит знать о видах ФЛП?
Напомним, в Украине существует четыре группы ФЛП, каждая из которых имеет свои условия по видам деятельности и услуг, количеству наемных работников и тому подобное.
В 2026 году максимальный месячный размер единого налога для первой группы – 332,80 гривен, второй группы – 1 729,40 гривен, третьей группы – 5% от дохода. А вот военный сбор первая, вторая и четвертая группы ФЛП платят одинаково – 864,70 гривен, тогда как третья – 1% от фактически полученного дохода, пишет ГНС.