Теперь это учреждение работает: хорошие новости для украинского бизнеса

С 1 января в Украине начало работу Национальное учреждение развития (НУР). Эта организация будет заниматься обеспечением украинского бизнеса доступом к льготному финансированию через банки-партнеры.

Что известно о деятельности НУР?

НУР будет "помогать" именно микро-, малому и среднему бизнесу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Фонд развития предпринимательства, который, в частности, реализует государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" и доказал свою эффективность в обеспечении экономической устойчивости и роста, стал платформой для запуска Национального учреждения развития и дальнейшей интеграции Украины в европейскую финансовую экосистему,

– указало министерство.

Деятельность НУР создана на базе европейского опыта, кроме этого:

она сочетает институциональную автономность, а также – стратегическое партнерство с украинским правительством;

учреждение действует как неприбыльная организация;

основной целью деятельности этого учреждения является обеспечение финансирования приоритетных отраслей экономики через украинские банки.

Минфин отмечает, что именно НУР станет центральным элементом финансовой инфраструктуры восстановления Украины, сообщает Правительственный портал. Ведь эта организация будет сочетать:

государственную экономическую политику;

партнерство с международными учреждениями;

а также реальные возможности украинского бизнеса.

Ее ключевая миссия – обеспечение доступа микро-, малого и среднего бизнеса к льготному финансированию через банки-партнеры. Учреждение имеет автономное управление, адаптированное регулирование со стороны НБУ и полномочия по администрированию государственных программ поддержки бизнеса,

– отмечает министерство.

Важно! Именно НУР должен обеспечить системную поддержку малых и средних предприятий.

Что важно знать о НУР сейчас?