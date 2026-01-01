Почему введение НДС необходимо для Украины?

В частности введение НДС для ФЛП – это очень важно, потому что НДС платит конечный потребитель на самом деле, рассказал для 24 Канала инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Он отметил, что это не поднятие налогов для бизнеса. И не создает значительное бремя для бизнеса в частности.

Согласно словам эксперта, когда вводилась упрощенная система налогообложения, то о налог на прибыль речь не шла. Как сказал Сергей Фурса, это упрощенная система введения налога на прибыль. Именно там очень много расчетов, которые могут "не сходиться с налоговой".

Почему это нужно сделать? На самом деле россияне это уже сделали, надо отметить. Россияне очень часто более рационально шагают сейчас, принимая решения, потому что у них очень адекватное руководство экономического блока,

– отметил Фурса.

Он подчеркнул, что отсутствие НДС сейчас – это залог наличия контрабанды. В частности образуется "дыра". Сергей Фурса объяснил, что контрабанда – это когда "при не входе" люди не платят налоги. И контрабанда невозможна, если человек не сможет продать без НДС. И есть "дыра", когда ФОПы продают без НДС.

Более того, возникает налоговое неравенство, потому что есть белый бизнес и куча серого, черного бизнеса. Эксперт рассказал, что в Украине большой черный и серый бизнес прикрывается малым бизнесом, и пугает его введением НДС.

Поэтому "схемщики" накручивают большое количество людей, что НДС – то плохо, называя это геноцидом малого бизнеса.

Напоминаю, что упрощенная система не касалась НДС. Вообще не касалась,

– заявил Фурса.

В частности эксперт предоставил объяснение, что будет НДС, могут, "будут некоторые пошлины 30%". Однако они не вырастут в раза три.

Он привел пример: объем посылок за 2025 год составил 7 миллиардов долларов (то есть 2 – 3 миллиарда долларов не получил бюджет, а эти средства могли пойти на зарплату военным). И это просто из-за посылок.

Заметьте! Фурса подчеркнул: "дырка" поддерживает производителей из Китая. И это тогда, когда Китай поддерживает Россию в войне против Украины.

Что еще известно о введении НДС?

Минфин подготовил законопроект о налоге на добавленную стоимость для ФЛП, но он будет дорабатываться. Об этом сообщили в LIGA.net.

Версия законопроекта, которая опубликована к ознакомлению, является базовой рабочей версией. И она будет доработана с технической точки зрения.

Что известно о НДС в России?

НДС в России также возрастет. Изменения вступают в силу с 1 января 2026 года.

Этот налог увеличится с 20% до 22%. Таким образом Москва стремится "закрыть" бюджетную дыру.