Чому введення ПДВ необхідне для Україниґ?

Зокрема введення ПДВ для ФОПів – це дуже важливо, бо ПДВ платить кінцевий споживач насправді, розповів для 24 Каналу інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Він наголосив, що це не підняття податків для бізнесу. І не створює значний тягар для бізнесу зокрема.

Згідно зі слів експерта, коли вводилась спрощена система оподаткування, то про податок на прибуток не йшлося. Як сказав Сергій Фурса, це спрощена система введення податку на прибуток. Саме там дуже багато розрахунків, які можуть "не сходитися з податковою".

Чому це потрібно зробити? Насправді росіяни це вже зробили, треба відзначити. Росіяни дуже часто більш раціонально крокують зараз, приймаючи рішення, бо в них дуже адекватне керівництво економічного блоку,

– відзначив Фурса.

Він підкреслив, що відсутність ПДВ зараз – це запорука наявності контрабанди. Зокрема утворюється "дірка". Сергій Фурса пояснив, що контрабанда – це коли "при не вході" люди не платять податки. І контрабанда неможлива, якщо людина не зможе продати без ПДВ. І є "дірка", коли ФОпи продають без ПДВ.

Ба більше, виникає податкова нерівність, бо є білий бізнес та купа сірого, чорного бізнесу. Експерт розказав, що в Україні великий чорний та сірий бізнес прикривається малим бізнесом, та лякає його введенням ПДВ.

Тому "схємщики" накручують велику кількість людей, що ПДВ – то погано, називаючи це геноцидом малого бізнесу.

Нагадую, що спрощена система не стосувалася ПДВ. Взагалі не стосувалась,

– заявив Фурса.

Зокрема експерт надав пояснення, що буде ПДВ, можуть, "будуть деякі мита 30%". Однак вони не зростуть у рази три.

Він навів приклад: обсяг посилок за 2025 рік становив 7 мільярдів доларів (тобто 2 – 3 мільярди доларів не отримав бюджет, а ці кошти могли піти на зарплатню військовим). І це просто через посилки.

Зауважте! Фурса підкреслив: "дірка" підтримує виробників з Китаю. І це тоді, коли Китай підтримує Росію у війні проти України.

Що ще відомо про впровадження ПДВ?

Мінфін підготував законопроєкт про податок на додану вартість для ФОПів, але він буде допрацьовуватися. Про це повідомили у LIGA.net.

Версія законопроєкту, яка опублікована до ознайомлення, є базовою робочою версією. І вона буде доопрацьована з технічного погляду.

Що відомо про ПДВ у Росії?

ПДВ у Росії також зросте. Зміни набувають чинності з 1 січня 2026 року.

Цей податок збільшиться з 20% до 22%. Таким чином Москва прагне "закрити" бюджетну діру.