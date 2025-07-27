Во что инвестирует семья Арно: их состояние только приумножается
- Семья Арно владеет LVMH, включающей 75 брендов.
- Бернар Арно имеет 5 детей, которые вовлечены в семейный бизнес.
Семья Арно считается одной из самых богатых в мире. Они владеют значительным количеством всемирно известных брендов.
Откуда семья Арно получает доходы?
По состоянию на сейчас семья Арно является владельцем LVMH – это компания, которая занимается производством предметов роскоши под различными торговыми марками, пишет 24 Канал.
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Обратите внимание! Сейчас в LVMH входит 75 брендов косметики и одежды.
По данным рейтинга Forbes, по состоянию на сейчас, состояние семьи Арно – 178 миллиардов долларов. В то же время чистый капитал в реальном времени – 150,3 миллиарда долларов.
Основную прибыль Арно приносит LVMH. Перечень брендов, которые входят в эту группу, расширяется. В частности, в 2021 году компания приобрела Tiffany & Co за 15,8 миллиарда долларов.
Интересно! Покупка Tiffany & Co за 15,8 миллиарда долларов до настоящего времени считается крупнейшим приобретением люксового бренда в истории.
Также Арно получают прибыль через:
- Холдинговую компанию Agache, занимающуюся поддержкой венчурной фирмы Aglaé Ventures, которая осуществила инвестиции в таких гигантов как Netflix.
- Инвестиции в искусство. Семья Арно владеет многими шедеврами, которые стоят сотни тысяч евро. В частности, Арно принадлежат творения Пабло Пикассо и Энди Уорхола.
- Арно владеют многими объектами недвижимости, среди которых стоит выделить: замки недалеко от Парижа и остров Индиго на Багамах.
- Стоит также отметить, что семья Арно владеет виноградником Chateau d'Yquem. Именно он является одним из самых известных винодельческих хозяйств во Франции
Заметьте! Бернар Арно имеет 5 детей. Ранее он единолично владел своим состоянием, однако впоследствии его потомки начали развивать семейное дело. Известно, что Арно заставляет детей много работать, чтобы они были достойны высоких должностей в компании. В 2022 году миллиардер предложил реорганизовать холдинговую компанию Agache. Таким образом Арно хотел передать детям равные доли семейного бизнеса.