Несмотря на санкции партнеров россияне до сих пор имеют доступ к банковским услугам. Некоторые банки решили предать общие интересы ради своей прибыли, которая позволяет генерировать рынок оккупантов, где уже почти нет конкурентов.

Венгры считают выход из России глупостью

Венгерский OTP Bank получает неплохие дивиденды от своей российской "дочки". Пока денежный поток стабилен, банк не спешит с продажей российского филиала.

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Как заявил председатель совета директоров OTP Group Шандор Чани на собрании акционеров, бизнес в России приносит немалую прибыль.

Банк вернул 80 миллиардов форинтов в виде финансирования, а кроме того он принес 50 миллиардов форинтов в виде дивидендов,

– заявил он.

100 форинтов = 0,25 доллара

Поскольку венгерский банк имеет возможность выводить прибыль из России, ОТР уже вскоре может получить до 100 миллиардов форинтов в виде дивидендов от рынка агрессора.

Чани также заявил, что продажа бизнеса в России из-за местных правил и необходимости разрешения принесет только размер годовой прибыли, поэтому "такой шаг является бессмысленным".

Впрочем, он также отметил, что давление ЕЦБ и возможные последствия от работы с оккупантами могут заставить к этому шагу. В таком случае банк будет вынужден уступить позицию и продать бизнес в России, надеясь выручить хотя бы 50% от его стоимости.